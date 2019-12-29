Обмін полоненими з "Л/ДНР" розпочався: з'явилися перші фото і відео передачі

Процес обміну полоненими між Україною і терористичними "Л/ДНР" стартував, сторони почали передачу утримуваних осіб.

Відповідні фото і відео були опубліковані в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Машини з полоненими перетнули лінію розмежування. По черзі під конвоєм почали виводити учасників обміну.

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як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналістка Соня Кошкіна повідомила, що з "Борисполя" вилетів спеціальний військовий борт для транспортування полонених.

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