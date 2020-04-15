Обмін полоненими з "Л/ДНР": Резніков озвучив нові подробиці визволення українців

Кирило Лютий Суспільство 18:54, 15.04.2020

Обмін полоненими між Україною і терористами "Л/ДНР" буде проводитися в двох різних пунктах.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Він зазначив, що "ДНР" і "ЛНР" проводитимуть обмін окремо, тому полонених українців будуть передавати в різних локаціях.

"Ускладнює процес наявність коронавірусу. І це призводить до того, що обмін, ймовірно, буде проводитися не в одному місці, а в двох. Оскільки навіть між двома тимчасово окупованими територіями Луганської та Донецької областей є внутрішня "антивірусна межа", перетин між ними неможливий", – розповів Резніков.

Олексій Резніков
фото з відкритих джерел

Як писав OBOZREVATEL, обмін полоненими між Україною і терористами "ДНР" і "ЛНР" відбудеться у четвер, 16 квітня.

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