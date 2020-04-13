Обмін полоненими з "Л/ДНР": Денісова назвала терміни й умови

Вікторія Довгань Суспільство 16:25, 13.04.2020 Оновлено: 16:56, 13.04.2020

Обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" між Україною та терористами "Л/ДНР" може відбутися вже в передвеликодній тиждень, з 13 до 19 квітня.

Про це в коментарі телеканалу "Україна 24" заявила українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова, підкресливши, що Київ намагається повернути додому як тих українців, які перебувають у катівнях бойовиків на Донбасі, так і тих, хто незаконно ув'язнений у Росії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мені відомо, що існують домовленості, що буде ще один етап звільнення всіх на всіх. Процес дуже важкий, логістика переговорів складна", – зазначила Денісова.

"Люди, які будуть звільнені, я сподіваюся, наступного тижня (ці терміни омбудсменка озвучила 12 квітня. – Ред.), будуть поміщені на обсервацію", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна чекає від Росії підтвердження про обмін полоненими з "Л/ДНР", який має відбутися до 17 квітня.

  • Водночас він зазначав, що вільній Україні повернуть тільки деяких людей, без застосування формули "всіх на всіх".

  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також говорив, що Україна робить все, щоб обмін полоненими з "Л/ДНР" відбувся до Великодня.

  • Однак з'явилися дані, що щодо інших утримуваних осіб Росія призупинила переговори.

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