Обмін полоненими з "Л/ДНР": Денісова назвала терміни й умови

Обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" між Україною та терористами "Л/ДНР" може відбутися вже в передвеликодній тиждень, з 13 до 19 квітня.

Про це в коментарі телеканалу "Україна 24" заявила українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова, підкресливши, що Київ намагається повернути додому як тих українців, які перебувають у катівнях бойовиків на Донбасі, так і тих, хто незаконно ув'язнений у Росії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мені відомо, що існують домовленості, що буде ще один етап звільнення всіх на всіх. Процес дуже важкий, логістика переговорів складна", – зазначила Денісова.

"Люди, які будуть звільнені, я сподіваюся, наступного тижня (ці терміни омбудсменка озвучила 12 квітня. – Ред.), будуть поміщені на обсервацію", – додала вона.

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