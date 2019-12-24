Обмін полоненими: стало відомо, скільки людей повернеться в Україну

В рамках новорічного обміну, про який домовилася Тристороння контактна група у Мінську, Україні будуть повернуті з ОРДЛО до 30 полонених.

Про це стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел. Кого саме в ході обміну передадуть українській стороні, невідомо.

Раніше з'явилася інформація про те, що Україна нібито планує передати терористам "Л/ДНР" в процесі обміну полоненими колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Обмін полоненими Голос

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи було досягнуто домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!