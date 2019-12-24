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24 грудня • оновлено в 11:55
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Обмін полоненими: стало відомо, скільки людей повернеться в Україну

1.8т
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В рамках новорічного обміну, про який домовилася Тристороння контактна група у Мінську, Україні будуть повернуті з ОРДЛО до 30 полонених.

Про це стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел. Кого саме в ході обміну передадуть українській стороні, невідомо.

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Раніше з'явилася інформація про те, що Україна нібито планує передати терористам "Л/ДНР" в процесі обміну полоненими колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Обмін полоненими

Обмін полоненими

Голос

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи було досягнуто домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
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фил филька
фил филька
опять украинцев на украинцев меняют)) а когда на одной стороне украинцы и на другой стороне тоже украинцы меж собой конфликтуют, то это какой конфликт?)))
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