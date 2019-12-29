Обмін полоненими з "Л/ДНР": названі три головні маніпуляції в Україні

Напередодні великого обміну полоненими між Україною і терористичними "Л/ДНР", в суспільстві існують, як мінімум, 3 головних маніпуляції.

Про це написав у Facebook співзасновник освітніх курсів Prometheus Іван Примаченко.

По-перше, в соціальних мережах люблять порівнювати цей обмін з обміном ізраїльського військового Гілада Шаліта, викраденого ісламістами ХАМАС, на більш ніж 1000 палестинських ув'язнених, яких утримували у в'язницях Ізраїлю. Однак є кілька головних відмінностей.

Обмін полоненими: названі три головні маніпуляції focus.ua

Так, пише Примаченко, Ізраїль віддавав на обмін засуджених злочинців, у нас же "беркутівці" так і не отримали вироку суду. "Нарешті, Ізраїль мав всі можливості переслідувати або навіть ліквідувати терористів після звільнення. В Україні ж, будемо реалістами, ці можливості мінімальні", – додав він.

По-друге, дилему обміну часто намагаються примітизувати до протиставлення "порятунку наших живих замість помсти за мертвих".

"Але звільнення правоохоронців, які розстріляли сотні громадян у центрі столиці, навіть без вироку – це потужний сигнал: будь-які злочини можуть зійти з рук, якщо вони виконуються за вказівкою Кремля", – попередив Примаченко.

На його думку, це підштовхує до нових, ще більш страшних злочинів, вже не кажучи про те, що звільнені можуть особисто повернутися вбивати українців.

"Тому чесно дилема обміну звучить так: "Чи готові ми врятувати наших громадян із смертельної пастки сьогодні, розуміючи, що це може призвести до ще більшої кількості смертей завтра?" Простої відповіді на це питання бути не може", – зазначив Примаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що обмін полоненими стане зізнанням Росії в масових вбивствах на Майдані і виключить можливість знайти виконавців резонансного злочину.

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