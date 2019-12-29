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29 грудня • оновлено в 10:27
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Обмін полоненими з "Л/ДНР": названі три головні маніпуляції в Україні

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Напередодні великого обміну полоненими між Україною і терористичними "Л/ДНР", в суспільстві існують, як мінімум, 3 головних маніпуляції.

Про це написав у Facebook співзасновник освітніх курсів Prometheus Іван Примаченко.

По-перше, в соціальних мережах люблять порівнювати цей обмін з обміном ізраїльського військового Гілада Шаліта, викраденого ісламістами ХАМАС, на більш ніж 1000 палестинських ув'язнених, яких утримували у в'язницях Ізраїлю. Однак є кілька головних відмінностей.

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Обмін полоненими: названі три головні маніпуляції

focus.ua

Так, пише Примаченко, Ізраїль віддавав на обмін засуджених злочинців, у нас же "беркутівці" так і не отримали вироку суду. "Нарешті, Ізраїль мав всі можливості переслідувати або навіть ліквідувати терористів після звільнення. В Україні ж, будемо реалістами, ці можливості мінімальні", – додав він.

По-друге, дилему обміну часто намагаються примітизувати до протиставлення "порятунку наших живих замість помсти за мертвих".

"Але звільнення правоохоронців, які розстріляли сотні громадян у центрі столиці, навіть без вирокуце потужний сигнал: будь-які злочини можуть зійти з рук, якщо вони виконуються за вказівкою Кремля", – попередив Примаченко.

На його думку, це підштовхує до нових, ще більш страшних злочинів, вже не кажучи про те, що звільнені можуть особисто повернутися вбивати українців.

"Тому чесно дилема обміну звучить так: "Чи готові ми врятувати наших громадян із смертельної пастки сьогодні, розуміючи, що це може призвести до ще більшої кількості смертей завтра?" Простої відповіді на це питання бути не може", – зазначив Примаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що обмін полоненими стане зізнанням Росії в масових вбивствах на Майдані і виключить можливість знайти виконавців резонансного злочину.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Не нужно заниматься манипуляцией. Израиль обменял одного на 1000 тому как эту тысячу очень накладно содержать в заключении Израиль мусульман кормит халяльной пищей, чтобы его не обвинили в пытках, которая отличается от иудейской кашерной. Короче Израиль избавился от этой тысячи, а не проявил жалось к этому одному. И ещё. У этого военнопленного родственники или родители обычные граждане или какие-то крутые?
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Питон Каа
Питон Каа
Чего проще-то, спросите у Пашинского, он знает...
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Иванович Василий
Иванович Василий
Зеленский уже определился в этом всём, и даже записал наверняка под это новогоднее поздравление тем, кому после Зеленского надо дальше после нового года определяться с его методами достижения мира, устраивают они их или нет. Он хитро подстроил обмен - к новогоднему столу, что кушали и думали.
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