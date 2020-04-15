Обмін полоненими: названі імена десятків українців в ОРДЛО

ЗМІ опублікували список десятків українців, які перебувають в полоні у бойовиків на Донбасі.

У ньому значаться звичайні громадяни і військовослужбовці, загалом понад 30 осіб. Віддати в рамках найближчого обміну полоненими мають19, повідомляє "Радіо Свобода" .

slovoidilo.ua

Видання зазначає, що багатьох з них терористи катували. Також уточнюється, що цей список не є вичерпним:

Олена Федорук

Марина Юрчак

Олена Пєх

Андрій Гаррюс

Павло Подвезко

Валерій Матюшенко

Андрій Сидоренко

Віталій Атаманчук

Станіслав Боранов

Сергій Русинов

Ігор Назаренко

В’ячеслава Засипка

Петро Сандулов

Сергій Дубровін

Євген Ставцев

Вадим Дреєв

Геннадій Матвійчук

Олександр Марченко

Богдан Ковальчук

Григорій Синченко

Сергій Миронич

Віталій Желдак

Хальдун Харахшех

Роман Сагайдак

Військовополонені:

Юрій Гордійчук

Павло Корсун

Віктор Шайдов

Андрій Качинський

Ігор Мирончук

Роман Оніщук

Сергій Хотєнов

Віталій Чміль

Як повідомляв OBOZREVATEL, черговий обмін полоненими планується на 16 квітня. За словами представника України в ТКГ Богдана Бондаря, остаточно все стане буде відомо тільки вранці, якщо російська сторона не висуне нові вимоги.

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