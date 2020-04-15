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16 квітня • оновлено в 02:41
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Обмін полоненими: названі імена десятків українців в ОРДЛО

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ЗМІ опублікували список десятків українців, які перебувають в полоні у бойовиків на Донбасі.

У ньому значаться звичайні громадяни і військовослужбовці, загалом понад 30 осіб. Віддати в рамках найближчого обміну полоненими мають19, повідомляє "Радіо Свобода" .

Обмін полоненими: названі імена десятків українців в ОРДЛО

slovoidilo.ua

Видання зазначає, що багатьох з них терористи катували. Також уточнюється, що цей список не є вичерпним:

  • Олена Федорук

  • Марина Юрчак

  • Олена Пєх

  • Андрій Гаррюс

  • Павло Подвезко

  • Валерій Матюшенко

  • Андрій Сидоренко

  • Віталій Атаманчук

  • Станіслав Боранов

  • Сергій Русинов

  • Ігор Назаренко

  • В’ячеслава Засипка

  • Петро Сандулов

  • Сергій Дубровін

  • Євген Ставцев

  • Вадим Дреєв

  • Геннадій Матвійчук

  • Олександр Марченко

  • Богдан Ковальчук

  • Григорій Синченко

  • Сергій Миронич

  • Віталій Желдак

  • Хальдун Харахшех

  • Роман Сагайдак

Військовополонені:

  • Юрій Гордійчук

  • Павло Корсун

  • Віктор Шайдов

  • Андрій Качинський

  • Ігор Мирончук

  • Роман Оніщук

  • Сергій Хотєнов

  • Віталій Чміль

Як повідомляв OBOZREVATEL, черговий обмін полоненими планується на 16 квітня. За словами представника України в ТКГ Богдана Бондаря, остаточно все стане буде відомо тільки вранці, якщо російська сторона не висуне нові вимоги.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Війна на Донбасі Обмін полоненими
Місце
Україна
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