Обмін полоненими між Україною та "Л/ДНР" відбудеться 16 квітня – ЗМІ

Обмін полоненими між Україною і терористами "ДНР" та "ЛНР" відбудеться в четвер, 16 квітня.

Попередньо, він розпочнеться о 16:00, повідомило "Громадське" з посиланням на свої джерела в місії ОБСЄ і МВС України.

Офіс президента України

Зазначається, що обмін проходитиме на контрольному пункті в'їзду і виїзду "Майорське".

Висвітлювати процес журналістів не допустять у зв'язку з карантином. На місці зніматиме тільки представник Офісу президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента вдень 15 квітня заявили, що черговий етап взаємного звільнення полонених в процесі підготовки: йдуть останні узгодження щодо списку та логістики.

Нагадаємо, що міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна очікує від Росії підтвердження про обмін полоненими з "Л/ДНР", який має відбутися до 17 квітня.