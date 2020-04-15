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15 квітня • оновлено в 17:33
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Обмін полоненими між Україною та "Л/ДНР" відбудеться 16 квітня – ЗМІ

1.5т
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Обмін полоненими між Україною і терористами "ДНР" та "ЛНР" відбудеться в четвер, 16 квітня.

Попередньо, він розпочнеться о 16:00, повідомило "Громадське" з посиланням на свої джерела в місії ОБСЄ і МВС України.

Обмін полоненими між Україною та "Л/ДНР" відбудеться 16 квітня – ЗМІ

Офіс президента України

Зазначається, що обмін проходитиме на контрольному пункті в'їзду і виїзду "Майорське".

Висвітлювати процес журналістів не допустять у зв'язку з карантином. На місці зніматиме тільки представник Офісу президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента вдень 15 квітня заявили, що черговий етап взаємного звільнення полонених в процесі підготовки: йдуть останні узгодження щодо списку та логістики.

Нагадаємо, що міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна очікує від Росії підтвердження про обмін полоненими з "Л/ДНР", який має відбутися до 17 квітня.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Обмін полоненими Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
и наш гарант шайтанова отдаст
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