З полону "Л/ДНР" повернувся один із "заблукалих" бійців ЗСУ: що про нього відомо

Серед звільнених 16 квітня з полону "Л/ДНР" українців є 48-річний прапорщик з Кривого Рогу Віктор Шайдов.

Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова. Омбудсменка розповіла, що до неї зверталися рідні військовослужбовця, дані про воїна вже передано в Центр з обміну військовополоненими СБУ.

Віктор Шайдов потрапив у полон у травні 2019 року поблизу КПП "Новотроїцьке".

Дев'ять звільнених українців Офіс президента

Як інформувала тоді у Facebook волонтерка Дарина Андрусенко, рано-вранці вісім бійців 43-го МПБ "Патріот" висунулися в ППД бригади, щоб звірити документи. До екіпажу входили бійці, які несли службу вже більш як два роки. Вони не мали з собою зброї, вирішили скоротити прокладений маршрут і потрапили в полон.

Віктор Шайдов

Віктор Шайдов

З восьми членів екіпажу, крім Шайдова, додому повернулися ще троє – їх звільнили в грудні минулого року. Отже, у руках бойовиків залишаються четверо військовослужбовців з цієї групи.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, між Україною та терористами, котрі окупували деякі райони Донбасу, відбувся черговий етап обміну утримуваних осі. Додому повернулися 11 українців (троє нібито відмовилися від обміну).