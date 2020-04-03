Обмежать пересування та посилять карантин: у МОЗ українців попередили про жорсткі заходи

В Україні задля боротьби з коронавірусом буде запропоновано посилити карантинні заходи та обмежити можливість пересування людей.

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Про це на брифінгу 3 квітня попередив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, зазначивши, що це дозволить зменшити кількість критичних та летальних випадків (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Карантин в Україні "СВІДОК.info"

"Ми будемо пропонувати жорсткіший карантин, ми будемо пропонувати обмежувати мобільність людей. Аби планово і без великих навантажень пройти пікове зростання хворих на коронавірусну хворобу. Ми детально вивчаємо ситуацію в країнах ЄС і прогнозуємо, що найближчим часом нас очікує пікове зростання коронавірусної хвороби на території України", – наголосив він.

За словами Ляшка, саме тому МОЗ наполягає на жорсткіших заходах. Адже розрахунки показують, що запровадження додаткових заходів ізоляції, які обмежують мобільність, дозволить значно зменшити кількість критичних випадків та кількість смертей.

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очільник МОЗ Максим Степанов також попередив, що уряд готується до посилення карантинних заходів через коронавірус, щоб не допустити сценаріїв Італії та Іспанії. Йдеться про введення комендантської години та заборону пересуватися групами навіть по двоє.

Нагадаємо, радник очільника МВС Антон Геращенко писав, що пік епідемії коронавірусу в Україні може настати в період з 15 до 25 квітня. У зв'язку з цим карантин може бути продовжений до 15 травня.

Зі свого боку Ляшко раніше стверджував, що карантинні заходи, які були введені в Україні на випередження, можуть посприяти тому, щоб пік епідемії коронавірусу в країні не настав.

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