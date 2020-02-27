Головна Новини
29 лютого • оновлено в 01:51
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Олена Кудренко
Олена Кудренко
Блогер Всі статті автора

Обмен на Крым был не равноценен

119.1т
Читати матеріал російською

Я никогда не любила Крым. Может быть потому, что редко там бывала и родственников там нет. Но это не говорит о том, что он мне не нужен. Как прагматик, замечу, что эмоции не так важны, если есть юридический факт - признанные границы, подписанные протоколы, вложенные деньги. Если завтра мне скажут, что у нас появилась юридическая (не военная) зацепка для возврата Кубани - я всеми руками За. И хотя у меня эта Кубань тоже не вызывает никаких эмоций - я приветствую рациональность.

Новини
Реваншизм часів Януковича піднімає голову

Именно потому мне понятнее бизнес - его отношение к своему и чужому. И люди из бизнеса гораздо рациональнее и полезнее для страны, чем люди со сцены, или только те, кто умеет хорошо и много трепать языком на публику. Обмен на Крым был абсолютно не равноценен, и на каждую вложенную копейку в Крым мы потеряли сотни и тысячи недополученной прибыли с плодородных украинских земель, отданных взамен. Как это "расхлебывать"? И почему так слабо наши "попередники" до начала войны разыграли эту карту? Недополученную прибыль можно было бы компенсировать, разместив у себя в Крыму не российский флот, а что-то более выгодное. А так - получается, "государственников" у нас до Порошенко не было.

Наши люди так хорошо считают собственные деньги, но так плохо - государственные...

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Олени Кудренко
Поділитися у Facebook
33
Коментарі
121
118
Смішно
206
Цікаво
34
Сумно
28
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федяков Алексей
Федяков Алексей
Кауклы, все мольбы о Крыме - к Хрущеву на тот свет!)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Bychkov Anatoliy
Bychkov Anatoliy
Шо начинается базар про Кубань - это хорошо. Но скажите - может там взростало и взросло племья людей - население проукраинского толка?.. - Зачем нам еще эта головная боль?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Golan Sim
Golan Sim
И тут наша свинокобыла №3 кудрёнка грозно вздыбилась и потребовала грошей за Крым. Она его, оказывается, никогда не любила, но бабло за него уже получить готова. Ну что, кобыла, становись в позу, деньги просто так тебе всё равно никто не даст. ))
Показать комментарий полностью
Ответить
7
7
Golan Sim
Golan Sim
Приходько Владимир, фуцен, не тряси гребнем, когда отсасываешь ))
Показать комментарий полностью
Ответить
6
2
Приходько Владимир
Приходько Владимир
Golan Sim, не бзди, пиDрила :) Любитель ты наш российский "пососать обрезные", зачем тебе кобыла, коли ты петух? Забыл, что ли, свою основную скрепу? Так я тебе напоминаю :)))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
4

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги