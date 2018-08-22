Облава на вампіра: на Тернопільщині розкрили плани щодо затримання загадкового вбивці овець

У четвер, 23 серпня, в Шумському районі Тернопільської області мають намір влаштувати полювання на вовків, лисиць і бродячих собак, які, можливо, випили кров восьми овець.

Як пише "Комсомольська правда в Україні", у відкритому загоні для овець за ніч загинули 8 тварин. На їхніх шиях і задніх лапах було по дві дірочки, як від довгих гострих зубів. При цьому трупи тварин були знекровлені. А поруч були сліди, схожі на сліди вовків і собак.

"Я сам цього не бачив, але мисливці і ветеринари розповідали. Ось вчора отримали ліцензію на відстріл вовків, лисиць і бродячих псів. Завтра (23 серпня) будемо з мисливцями угіддя прочісувати", - сказав начальник відділу ДП "Кременецьке лісове господарство" Сергій Косічук.

Відзначається, що всіх вовків, лисиць і бродячих собак вбивати не будуть. Крім того, облава на тварин може закінчитися безрезультатно.

Місцеві жителі вже заговорили про всюдисущу чупакабру. Люди не вірять, що це був вовк, оскільки трупи тварин були цілими.

У Національній академії наук не вірять в існування чупакабри, але й у витівках вовка або лисиці сумніваються.

"Лисиця з вівцею не впорається. Тим більше одразу з вісьмома вівцями. Вовки можуть дерти овець не тільки заради прожитку, а й заради забави - особливо молоді. Але вовки не п'ють кров, вони їдять м'ясо", - сказав кандидат біологічних наук, зоолог Павло Пучков.

Вчені також заперечують, що в Україну через глобальне потепління проникли кажани-десмоди, що мешкають у Бразилії. Вони є справжніми вампірами, нападають на тварин і людей, але не вбивають. Фахівці не виключають просто жорстокий жарт когось із ворогів фермера.

Варто відзначити, що в 2011 році в Росії невідомий звір двічі нападав на овець. Тварини були покусані, деякі з них вижили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у господарстві фермера Михайла Остап'юка в с. Матвіївці Тернопільської області за ніч невідома істота обезкровила 8 овець. У цілому тварини втратили більше 10 літрів крові.