"Облава" на призовників в Україні: ветеран АТО розкрив деталі

Розшук українців, які ухиляються від призову на строкову військову службу, стосується здебільшого чоловіків у віці 22-24 років.

"Тих, кому 26 років, вже не подають у розшук. Вони фактично через рік звільняються від строкової служби. А ось тих, хто ухилявся із 18-річного віку, і їм 22-24 роки – таких розшукуватимуть", – роз'яснив у ефірі ObozTV ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай.

Він уточнив, що майже 35 тисяч справ щодо розшуку "прогульників", які передали Національній поліції Києва, стосуються "злісних порушників", які не з'явилися до військкоматів тричі поспіль.

"Відповідно до закону про військовий обов'язок, якщо особа не отримала повістку, то вона має сама з'явитися до військкомату для з'ясування обставин. Там вона отримає інформацію про можливе відтермінування призову або взагалі буде звільнена від служби. Вона також зобов'язана пройти медкомісію", – розповів Гай.

"Якщо протягом 10 днів людина не з'явилася, і так було тричі поспіль – то військовий комісаріат подає її на розшук у поліцію. Бо людина зникла. Йде війна, а людини немає", – пояснив волонтер.

На його думку, хлопцям, яких подали у розшук, здебільшого "не загрожує нічого особливого".

"Хоча у нас були прецеденти, коли резервісти, які отримали повістку і розписалися в ній, в результаті не з'явилися без поважних причин. І був випадок, коли людина після рішення суду потрапила за ґрати", – зазначив ветеран АТО.

"Але я не думаю, що це стосуватиметься молодих "прогульників". Хоча подивимося. В Ізраїлі би з ними дуже жорстко повелися. Як і в Південній Кореї. Там, якщо ви ухиляєтеся від служби, це розцінюється як кримінал", – наголосив Гай.

Осінній призов-2019 розпочинається 1 жовтня mil.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, черговий призов на строкову військову службу громадян від 20 до 27 років розпочинається 1 жовтня 2019 року.

Тільки по Києву військові комісаріати передали в поліцію 34 930 справ щодо розшуку людей, які ухиляються від призову.

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