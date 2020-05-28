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28 травня • оновлено в 09:11
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Область України побила антирекорд щодо COVID-19: 70 хворих за добу

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Львівська область побила власний рекорд щодо виявлення нових випадків коронавірусу – за минулу добу там додалося 70 хворих.

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Про це ще до оприлюднення офіційних даних щодо захворюваності по країні на сьогодні повідомив у Facebook мер Львова Андрій Садовий. Він анонсував чергові кроки місцевої влади задля вирішення такої невтішної ситуації по області.

"+70 хворих на коронавірус за добу на Львівщині. Це новий рекорд і поганий дзвіночок для всіх нас", – підкреслив посадовець.

Область України побила антирекорд щодо COVID-19: 70 хворих за добу

За словами Садового, 28 травня на сесії Львівської міської ради місцеві депутати голосуватимуть важливі рішення для протидії наслідкам епідемії. Йдеться про закупівлю карет швидких, а також інших необхідних медичних засобів.

"Сподіваюся, здоровий глузд переможе і ми спільно зробимо все необхідне для захисту львів’ян", – додав Садовий.

Водночас зазначається, що за останню добу на Львівщині померли ще четверо інфікованих коронавірусом пацієнтів. Як повідомляє Telegram-канал "Львів VS коронавірус", всі ці люди були пенсіонерами та мали супутні захворювання.

Область України побила антирекорд щодо COVID-19: 70 хворих за добу

t.me/lvivVScoronavirus

Загалом станом на ранок 28 травня у Львові та області нараховується 1513 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. З них 48 летальних, 335 людей одужали.

"За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 329 ПЛР-тестів, із яких 70 – позитивні (з них 53 – це мешканці Львова)", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Львів в умовах карантину через коронавірус перейшов у режим максимальної готовності до надзвичайних ситуацій. Мер Андрій Садовий розповів про те, як живе місто в таких умовах.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Андрій Садовий
Місце
Україна Львів
Тег
вірус
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