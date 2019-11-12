Слідчий Державного бюро розслідувань попався на скандальному телефонному листуванні, у якому він грубо образив українських воїнів і волонтерів.

Його сфотографували під час суду над начальником Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України, генерал-майором Дмитром Марченком (його підозрюють у закупівлі неякісних бронежилетів). Фото опублікував на своїй сторінці у Facebook блогер Андрій Луганський.

"Представник ДБР пише на засіданні суду над Дмитром Марченком у СМСках кудись у чат з назвою "Кабінет": "У суді. Ушл**пків тут п*здець". Ушл**пки – це Герой України Межевікін? Герой України Порхун, повний кавалер ордена за мужність Чайка? Ахтем Чийгоз? Хто?" – обурився він.

Слідчий ДБР Алексенко (у сірому костюмі) Facebook Андрія Луганського

Скандальне листування слідчого ДБР Facebook Андрія Луганського

Скандальне листування слідчого ДБР Facebook Андрія Луганського

Судячи з усього, образи слідчого стосувалися тих захисників України, волонтерів та активістів, які прийшли підтримати Марченка.

Крім того, спливли деякі скандальні факти про представника ДБР, який грубо обізвав захисників України. Так, волонтер, радник п'ятого президента України Юрій Бірюков опублікував скріншот його сторінки у Facebook. На ньому видно, що слідчий ДБР захоплюється російським серіалом "Поліцейський з Рубльовки" і комедійним шоу на каналі країни-агресора "ТНТ". У коментарях люди зазначили, що скандального працівника органу звуть Дмитро Алексенко.

"Характерні пристрасті слідчого, який назвав ушл**пками військових і волонтерів. Поліцейські з Рубльовки і Russia Today. Ну а що, так. Таким ось і дають доступ до держтаємниці", – обурився Бірюков.

Сторінка Алексенка у соцмережі Facebook Юрія Бірюкова

Користувачі мережі встановили особу слідчого Скріншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 листопада суд заарештував генерал-майора Марченка, підозрюваного у закупівлі неякісних бронежилетів.

Рішення ухвалив Печерський суд Києва, визначивши заставу у розмірі 76 млн гривень.

За версією слідства, Марченко із групою осіб умисно, за попередньою змовою, закупили тисячі бракованих бронежилетів для ЗСУ на 176 млн гривень.

У партії "Європейська солідарність" заявили, що суд над Марченком та іншими посадовими особами Міноборони України за сфабрикованою справою грає на руку ворогу та є складовою частиною процесу руйнування тих реформ, які відбулися у системі ЗСУ.

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