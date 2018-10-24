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''Обіцяють непонятно шо'': Онуфрій відреагував на ситуацію із Томосом

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Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій прокоментував майбутнє надання Томосу Україні і розрив РПЦ відносин із Константинополем.

Владика виступив із промовою після урочистого богослужіння у кафедральному соборі Всіх святих землі Волинської у Луцьку у вівторок, 23 жовтня. Текст промови повністю опублікувало місцеве видання ВолиньPost.

Зокрема, священнослужитель заявив, що УПЦ МП має свободу і незалежність, а "ніякі Томоси, крім свободи від гріха, нас не врятують".

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"А що сьогодні Томоси якісь там обіцяють, непонятно шо... Ми маємо всі свободи і незалежності, церковні, адміністративні. Ми самі робимо все, як вважаємо за потрібне. Але ми маємо молитовні зв'язки з усіма православними, і з Росії, і з Америки, і з Греції... І ці зв'язки не можна рвати на догоду комусь", — сказав Онуфрій.

За словами митрополита, кожна людина "повинна шукати свій особистий Томос".

"Тобто, свободу від гріха. Ось той Томос, який ми повинні отримати від Бога. А інші Томоси нас не врятують", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 квітня президент України Петро Порошенко анонсував створення єдиної української церкви. Єпископи УПЦ КП підписали звернення до Вселенського Патріарха про надання Томосу.

18 квітня ієрархи УПЦ КП і УАПЦ офіційно передали президенту звернення до Патріарха Варфоломія.

11 жовтня Вселенський Патріархат прийняв рішення продовжити процедуру надання Томосу Українській церкви. При цьому Константинополь оголосив про декілька інших важливих кроків, зокрема, зняття анафеми з Київського патріарха Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви митрополита Макарія.

15 жовтня Російська православна церква прийняла рішення про повне припинення євхаристійного спілкування із Константинопольським патріархатом. Під заборону потрапили церкви Афона, усі храми Стамбула, а також Анталії.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особа
митрополит Онуфрій
Місце
УкраїнаЛуцьк
Об'єкти
УПЦ КПУПЦ МПУАПЦРПЦКонстантинопольський патріархат
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Santi Amonito
Santi Amonito
Погребальные конвульсии самозванного "3-го рыма". "Рукоположенное" уркоганом кобой "политправославие 43-го года" отдышало свой ладан на московии. Накуренные токсическим гундяевским "опиумом" адепты превратились в бесноватых раскольников, не имеющих ничего общего с истинным православием.
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Мосин Клим
Мосин Клим
непонятно шо как раз и есть этот Онуфрий)))
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Ще один московський придурок - "...ми маємо молитовні зв'язки з усіма православними, і з Росії, і з Америки, і з Греції... І ці зв'язки не можна рвати на догоду комусь", — сказав Онуфрій. Сам розірвав ці стосунки, а потім жаліється! Ну, дебіл же!!! Мокшанський дебілізм заразний...
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Украины Историк
Украины Историк
Горяйнов Юрій, Забавно наблюдать как кугутские " истинные" христиане обзывают метрополита дебилом!!! Привык молиться в свинарнике, оттуда и вся "христианская" культура!!!
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