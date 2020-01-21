"Обігріваємось парою з рота!" Пасажири поскаржилися на пекельні умови в поїзді "Укрзалізниці"

Пасажири "Укрзалізниці" поскаржилися на пекельні умови в поїзді №116, який йде з Бердянська в Київ.

Гнівний пост з'явився в місцевій групі "Brd24" у Facebook. Користувач Аліна Союнова розповіла, що в одному з купейних вагонів дуже холодно, а вікна в ньому заклеєні скотчем.

"Друзі, хто буде їхати 116 поїздом Бердянськ-Київ. Ніколи не беріть квитки в 10 купейний вагон. Температура рівносильна вуличній, обігріваємося парою з рота. Вікна заклеєні скотчем. Загалом сервіс на рівні!", – написала дівчина, додавши відповідне фото.

Поїзд Бердянськ-Київ Facebook Brd24 \ Аліна Союнова

У коментарях користувачі порадили відзначити в публікації начальника "Укрзалізниці".

"А то у нього зарплата з 6 нулями, а сервісу 0", – пишуть користувачі.

Пасажири поскаржилися на пекельні умови в поїзді "Укрзалізниці" сполученням Бердянськ-Київ

Крім того, інші пасажири почали згадувати свої неприємні поїздки потягами "Укрзалізниці".

"Їхали до Львова, все нормально, але в зворотну сторону це треш. У нас ще вагон був більш-менш, але у знайомої просто треш. Вікна брудні, щілини великі, але пощастило, що не холодно. Постільна білизна просто ..., в плямах, у деяких місцях рвана, нібито прали, але я руками краще перу, ніж вони в машинці. Укрзалізниця одним словом!", – сказано в одному з коментарів.

"Мдаа ... йшов 2020 рік!", "Суки", "Страшний сон пасажира. Так, віконця там, на жаль, застарі",

"Якщо в купе такий жах, то чекає нас в цьому дешевому плацкарті? Дорога з вітерцем? Кучугури на подушці?", – обурилися користувачі.

Facebook Brd24

Facebook Brd24

Facebook Brd24

Facebook Brd24

Facebook Brd24

Як повідомляв OBOZREVATEL, раннє в мережі показали, в якому жахливому стані знаходиться міжміський електричка Київ - Клавдієво.

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