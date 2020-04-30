Обезголовила рідна мати: стало відомо, як виглядала дівчинка, по-звірячому вбита на Харківщині. Фото
У мережі з'явилися фотографії 11-річної Христини П"янової з Харківщини, яка була вбита власною матір'ю 30 квітня.
Фото були опубліковані самою дівчинкою в соціальних мережах Instagram і Facebook задовго до трагедії. Нагадаємо, за останньою інформацією, мати Христини Тетяна П'янова, завдала їй 20 ударів ножем, після чого відрубала дитині голову.
Загиблій Христині було всього 11 років. Профілі в соцмережах вона практично не вела – останнє фото в Instagram було опубліковано 2 роки тому – 30 серпня 2018 року, а Facebook – 13 вересня 2019 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
несамовиту оголену жінку з пакетом, в якому лежала людська голова, затримали 30 квітня о 05:30 в Харкові.
При цьому вона кидалася на поліцейських. У гонитві брало участь чотири екіпажі поліції.
Виявилося, що в пакеті знаходилася голова дочки-підлітка неадекватної жінки. Обезголовлене тіло дівчинки виявив її дядько і заявив в поліцію.
Особу жінки, яку затримали у Харкові з відрізаною головою неповнолітньої дочки, вже встановлена. Нею виявилася 38-річна жителька села Подвірки Тетяна П'янова.
Дядько убитої дав свідчення поліції. Він розповів, що сім'я жила бідно, але жінка постійно працювала. Що стосується загиблої дитини, то дівчинка, як стверджує чоловік, завжди добре виглядала.
Вбивство шокувало і сусідів сім'ї. За їхніми словами, жінка була осудною і від неї ніхто такого не очікував.