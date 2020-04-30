Обезголовила рідна мати: стало відомо, як виглядала дівчинка, по-звірячому вбита на Харківщині. Фото

Гліб Іванов Суспільство 19:45, 30.04.2020 Оновлено: 19:51, 30.04.2020

У мережі з'явилися фотографії 11-річної Христини П"янової з Харківщини, яка була вбита власною матір'ю 30 квітня.

Фото були опубліковані самою дівчинкою в соціальних мережах Instagram і Facebook задовго до трагедії. Нагадаємо, за останньою інформацією, мати Христини Тетяна П'янова, завдала їй 20 ударів ножем, після чого відрубала дитині голову.

Загиблій Христині було всього 11 років. Профілі в соцмережах вона практично не вела – останнє фото в Instagram було опубліковано 2 роки тому – 30 серпня 2018 року, а Facebook – 13 вересня 2019 року.

Христина П'янова
Христина П'янова
Христина П'янова
Христина П'янова
Христина П'янова
Христина П'янова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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