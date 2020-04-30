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30 квітня • оновлено в 20:05
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Обезголовила рідна мати: стало відомо, як виглядала дівчинка, по-звірячому вбита на Харківщині. Фото

2.9т
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У мережі з'явилися фотографії 11-річної Христини П"янової з Харківщини, яка була вбита власною матір'ю 30 квітня.

Фото були опубліковані самою дівчинкою в соціальних мережах Instagram і Facebook задовго до трагедії. Нагадаємо, за останньою інформацією, мати Христини Тетяна П'янова, завдала їй 20 ударів ножем, після чого відрубала дитині голову.

Загиблій Христині було всього 11 років. Профілі в соцмережах вона практично не вела – останнє фото в Instagram було опубліковано 2 роки тому – 30 серпня 2018 року, а Facebook – 13 вересня 2019 року.

Христина П'янова

Христина П'янова

Христина П'янова

Христина П'янова

Христина П'янова

Христина П'янова

Христина П'янова

Христина П'янова

Христина П'янова

Христина П'янова

Христина П'янова

Христина П'янова

Обезголовила рідна мати: стало відомо, як виглядала дівчинка, по-звірячому вбита на Харківщині

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Вбивство у Харкові
Місце
Україна Харків
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