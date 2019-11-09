Головна Новини
9 листопада • оновлено в 14:38
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

''Оберуть 3-4 міста...'': експерт розповів, як Путін може захопити Україну

6.9т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін може вдатися до технології штучного хаосу, щоб захопити Україну.

Про це в інтерв'ю Фактам заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. За його словами, все може початися з серії терактів на території країни.

"Обираються 3-4 великих міста, в яких навмисне влаштовується масштабна аварія, наприклад, на водоканалі або, що ще краще для терористів, електричних підстанціях. Світло згасло в усьому місті, мобільного зв'язку немає, інтернету немає, засоби масової інформації не працюють, настає морок і хаос.

Новини
"Винен Майдан": мешканці ОРДЛО шокували відповіддю на питання про війну на Донбасі

А потім приходять маргінальні елементи і починають кричати: "У нас все погано, Путін введи війська!" Яскравий приклад — Донецьк і Луганськ у 2014 році", — говорить він.

Володимир Путін

Володимир Путін

За словами експерта, це викличе паніку в суспільстві і підірве економіку. "Подібні масові акції здатні підірвати економіку, тому що збільшується попит на товари першої необхідності і продукти, що не може не розбалансувати всю систему як соціальної, так і економічної стабільності держави. Ось вам і захоплення країни фактично без бою", — заявив Жданов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Російська воєнна загроза" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російська воєнна загроза
Особа
Олег Жданов
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
46
27
Смішно
3
Цікаво
16
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
кудря александр
кудря александр
"Спасибо" Зе- за возможность этого.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Х*хлы, вы так ждете, чтобы вас захватили??? Д*билы, вы можете объяснить, почему этого до сих пор не произошло? Может потому, что вы нафиг никому не нужны??
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
СОЛНЦЕ ВСТАЛО НАД СВИДОМЫМ СТАЦИОНАРОМ!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1

Блоги / думки