''Оберуть 3-4 міста...'': експерт розповів, як Путін може захопити Україну

Президент Росії Володимир Путін може вдатися до технології штучного хаосу, щоб захопити Україну.

Про це в інтерв'ю Фактам заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. За його словами, все може початися з серії терактів на території країни.

"Обираються 3-4 великих міста, в яких навмисне влаштовується масштабна аварія, наприклад, на водоканалі або, що ще краще для терористів, електричних підстанціях. Світло згасло в усьому місті, мобільного зв'язку немає, інтернету немає, засоби масової інформації не працюють, настає морок і хаос.

А потім приходять маргінальні елементи і починають кричати: "У нас все погано, Путін введи війська!" Яскравий приклад — Донецьк і Луганськ у 2014 році", — говорить він.

Володимир Путін

За словами експерта, це викличе паніку в суспільстві і підірве економіку. "Подібні масові акції здатні підірвати економіку, тому що збільшується попит на товари першої необхідності і продукти, що не може не розбалансувати всю систему як соціальної, так і економічної стабільності держави. Ось вам і захоплення країни фактично без бою", — заявив Жданов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Кремль демонструє перші ознаки готовності до деескалації ситуації на Донбасі.

Деякі експерти попереджають, що на саміті в "нормандському форматі", який може відбутися у листопаді 2019 року, Франція і Росія спробують отримати від України згоду на проведення виборів в ОРДЛО.

Йдеться про реалізацію т.зв. "плану Штайнмаєра", який фактично узаконює "Л/ДНР" в складі України, але при цьому позбавляє Київ контролю над цими територіями

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