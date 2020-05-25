Обережно, кліщі! Що можна і чого не можна робити, якщо вас вже вкусили

В Україні на тлі пом'якшення карантинних заходів і приходу теплої весняної погоди, все більше людей спокушаються провести вихідний день на природі. Улюбленими для відпочиваючих стають парки, затишні сквери або лісові зони неподалік від міста.

Однак, ці ж зони, особливо навесні та влітку, є улюбленим місцем проживання кліщів, які, хоч і сприймаються без панічного страху, але в плані небезпеки, можуть дати фору іншій живності, що мешкає в лісах.

OBOZREVATEL розповідає, чим небезпечні кліщі і, що можна робити, а чого – не можна, якщо вкусив кліщ.

Кліщ на шкірі

Чим небезпечні кліщі

По-перше, кліщ дуже малий і майже непомітний. Потрапляючи на тіло, він шукає місце з тонкою шкірою (пах, пахви, шия, область ключиці, живіт або спина), після чого впивається в жертву. При цьому людина, в більшості випадків, навіть не розуміє, що була укушена, оскільки в слині кліща знаходиться природне знеболювальне.

Усвідомлення того, що вас вкусили, приходить тільки через день, коли навколо місця укусу починається запалення, яке може супроводжуватися нагноєнням.

По-друге, кліщ є переносником безлічі бактерій, які він міг підчепити у тварин, яких кусав раніше. Також кліщі можуть заразити людину кліщовим енцефалітом або ж хворобою Лайма (бореліоз). Обидві ці хвороби успішно лікуються при виявленні на ранніх стадіях, проте можуть призвести до інвалідності і навіть смерті.

Коли кліщі найбільш небезпечні

В основному кліщі активні лише в дуже теплу пору року: з травня по липень. Різкий спад активності фіксується вже з серпня. Не люблять вони як прямого сонця, так і рясного дощу.

Де живуть кліщі

Улюблене місце проживання кліщів - затінені вологі кущі, невисокі дерева, трава. Однак на прогрітих сонцем галявинах вони зустрічаються вкрай рідко.

Незважаючи на поширену думку про те, що кліщі падають на людей з дерев, насправді давно доведено, що зона їх атаки – не більше метру від землі.

Місце укусу кліща

Де в Україні живе енцефалітний кліщ

За даними МОЗ, в Україні є три регіони його проживання: анексований півострів Крим, деякі райони Волинської області та Яворівський район Львівської області.

Що робити, якщо знайшли кліща на собі

Якщо ви перебуваєте в лісі, то кращий спосіб – просто скинути його з себе. В жодному разі не можна давити кліща на тілі або між пальцями, оскільки навіть так можна підхопити зараження.

Якщо кліща ви виявили вдома (серед одягу після прогулянки в лісі), найкраще буде припекти його сірником. Так ви точно позбудетеся і від кліща, і від зарази, яку він переносить.

Що робити, якщо вкусив кліщ

В ідеалі, як тільки ви виявили на собі кліща, його потрібно відразу вийняти. Для цього варто взяти пінцет і, вхопившись за кліща максимально близько до шкіри, різко висмикнути його. Важливо не розчавити кліща, так як інфекція зможе потрапити в рану на місці укусу.

Як витягнути кліща Centers for Disease Control and Prevention

Якщо пінцета під рукою немає, можна використовувати нитку, яку обмотують навколо кліща максимально близько до шкіри. Витягати кліща варто акуратно, розхитуючи його з боку в бік. Цей метод вимагає певної вправності.

В крайньому випадку, можна видалити кліща голими руками, подезинфікувавши їх. І видаляти кліща потрібно буде також акуратно і не поспішаючи.

Після видалення кліща, місце укусу треба продезінфікувати. А якщо під шкірою залишилася голова або хоботок (про це буде свідчити чорна цятка), то місце потрібно обробити йодом. Після цього залишок кліща потрібно витягти з рани продезинфікованими голкою або гострим ножем.

Якщо ж вам не далеко до лікарні, то краще видалити кліща там.

Видалення кліща у кота

Підшкірний кліщ у кота або собаки: що робити

Алгоритм дій залишається тим самим: потрібно акуратно видалити кліща і показати чотирилапого друга лікареві. Кліща також не варто викидати, а краще здати на аналіз для перестраховки.

Чого не можна робити, якщо виявили кліща

Не потрібно заливати кліща олією, замазувати лаком для нігтів або гріти феном. Ці методи працюють тільки в народних оповідках, а насправді – тільки погіршують ситуацію.

В жодному разі не давіть кліща. Це може бути небезпечно.

Не панікуйте. Якщо побоюєтеся, що підхопили хворобу, здайте кліща на аналіз в лабораторію, а вже потім звертайтеся до лікаря з даними про те, що знайшли в кліща або чого не знайшли.

Не будьте занадто безтурботні. Якщо місце укусу почервоніло навіть через тижні, варто звернутися до лікаря. Особливо, якщо паралельно ви помітили підвищення температури тіла.

Як уберегтися від кліщів

Якщо зібралися в ліс, краще одягнутися так, щоб руки і ноги були повністю закриті. На шию також непогано пов'язати бандану. Не варто побоюватися спеціальних засобів проти кліщів. Якшо використовувати їх відповідно з інструкцією, вам вони не зашкодять.

Після прогулянки в лісі одяг потрібно добре оглянути. Також слід прийняти душ і уважно оглянути тіло.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!