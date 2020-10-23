Напередодні місцевих виборів в Одесі розповсюдили фейки про коронавірус у ЗВО

Невідомі, видавши себе за студентів Національного університету "Одеська юридична академія", заявили, що студенти й викладачі вишу хворі на коронавірус, але їх нібито примусово змушують відвідувати заняття й і не відпускають додому через вибори.

Вірусне відео з'явилося в соціальних мережах, повідомляють на сторінці НУ "ОЮА" в четвер, 22 жовтня.

Також у пресслужбі університету додали, що кілька "проплачених провокаторів прийшли під стіни вишу й гуртожитки та пропонували гроші студентам, щоб ті підтвердили неправдиві свідчення про те, що нібито ситуація з коронавірусом в університетах є проблемною".

Зі свого боку, керівництво й адміністрація вишу спростували фейкову інформацію. Натомість зауважили, що, навпаки, Одеська юридична академія та Міжнародний гуманітарний університет допомагають в активній протидії поширенню коронавірусної інфекції.

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"Сьогодні йде величезна кількість провокацій. Саме проти Національного університету "Одеська юридична академія" та Міжнародного гуманітарного університету. Розповідають про те, що виявляється в нас центр поширення інфекції. Напевно, активісти і проплачені журналісти забули про те, що саме наші виші стали локомотивом боротьби з коронавірусом у місті Одеса та Одеській області. Саме на базі Одеської юридичної академії було створено Центр боротьби з коронавірусом і спільно з клінікою Міжнародного гуманітарного університету сьогодні на базі клініки обладнані найсучасніші палати. Я хочу наголосити, що лекції у нас проходять у дистанційному режимі, але самі студенти багато в чому виявили бажання проходити семінарські заняття саме в аудиторіях, щоб одержати не фейкову, а справжню освіту", – каже голова Первинної профспілкової організації Одеської юридичної академії Валентин Федоров.

У відео, яке записав нібито студент Одеської юридичної академії, за ректора вишу він видає зовсім іншу особу, що підтверджує упередженість і неправдивість цього звернення.

"Напередодні місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня, розганяється в засобах масової інформації, телеґрам-каналах і різних соцмережах інформація про те, що в Міжнародному гуманітарному університеті виявлено коронавірус і адміністрація університету приховує виявлені факти. Ви бачите, що ректор МГУ здоровий, я перебуваю на робочому місці, працюю з викладачами, студентами і жодних проблем, на щастя, не маю. І хотілося б мені зазначити, що на цій темі спекулювати не треба. Міжнародний гуманітарний університет перебуває на змішаній формі навчання, у тому вигляді, в якому рекомендовано міністром і Міністерством освіти і науки України, ба більше, сам міністр особисто говорив, що студентів не мають права примусово виселити з гуртожитків, – пояснює Костянтин Громовенка, ректор Міжнародного гуманітарного університету.

В обох університетах дотримуються жорстких карантинних правил. Аудиторії Одеського медінституту Міжнародного гуманітарного університету за лічені тижні було переобладнано в палати інтенсивної терапії. Закуплено 15 000 тестів для виявлення коронавірусної інфекції і антитіл до захворювання. Усі студенти та викладачі проходять безплатне тестування.

"Національний університет "Одеська юридична академія" та Міжнародний гуманітарний університет – це єдині навчальні заклади в місті, які мають цілком самостійну автономну медичну службу. Усі наші студенти і викладачі за найменшої підозри на якісь ознаки коронавірусної інфекції проходять тестування. Або це тестування швидкими тестами або ми проводимо безплатне ПЛР-тестування всім нашим студентам і викладачам, які мають перші ознаки захворювання", – каже проректор з науково-медичної роботи Міжнародного гуманітарного університету В'ячеслав Полясний.

Дуже шкода, що деякі політики намагаються піаритися коштом дітей, прагнуть отримати політичні дивіденди через виші, які стали справжнім локомотивом боротьби з коронавірусом у країні. Тоді як міська влада несе пряму відповідальність за спалах коронавірусу в Одесі, зігнавши на День міста понад 50 тисяч осіб із порушеннями усіх норм, чому було дано оцінку Міністерством охорони здоров'я і навіть порушено кримінальні справи. Прагнення відвернути увагу сфабрикованими фактами – це всього лише жалюгідна спроба пустити пил в очі одеситам, бажання відвести їх від тих реальних проблем, в які занурено місто.