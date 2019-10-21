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21 жовтня • оновлено в 08:24
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Фашик Донецький
Фашик Донецький
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О саботаже "переписи населения" в "ЛНР"

1.4т Читати матеріал російською

Гордое и типа независимое лынырийское княжество, если кто не в курсе, также решило не отставать от дынырийцев и тоже проводило "перепись". Честно, не знаю шо они там насчитали, но проблемы были еще.

Врядли роспропаганда писала о том, что в "маленькой Швейцарии" были, цитирую дословно "массовые отказы переписного персонала от участия в проведении переписи населения". Также я уверен, что пропагандистские сми нигде не упомянули о том, что из-за массовых отказов жителей оккупированных участвовать в кремлевских мероприятих лынырийцам пришлось, цитирую дословно " создать резерв из числа ответственных сотрудников бюджетной сферы, студентов и т д".

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Как же так ? Что случилось с гордыми лынырийцами ? Почему они саботировали спонсируемое кремлем мероприятие ? Хм, попробую подсказать ответ. Смотрим документ 1

О саботаже "переписи населения" в "ЛНР"

Ой. Как неудобно получилось. Оказывается биндеры есть и в лынырийском халифате и тупо все знают о происходящем на оккупированных. Потому и отказы, потому и нужно по старой советской традиции привлекать бюджетников.

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Ну, а биндеры ... Биндеры все видят и все знают. Даже в лынырийском княжестве. Смотрим документы

О саботаже "переписи населения" в "ЛНР"
О саботаже "переписи населения" в "ЛНР"
О саботаже "переписи населения" в "ЛНР"
О саботаже "переписи населения" в "ЛНР"
О саботаже "переписи населения" в "ЛНР"
О саботаже "переписи населения" в "ЛНР"

Эпилог. Граждане коллаборанты, предатели и пособники оккупантов, которые уверены в своей безнаказанности или в том, что они самые умные. У меня для вас плохая новость - вы немножко не умнее всех, вам просто показалось. Мы, адекватные жители оккупированных, всегда рядом с вами, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Спасибо за внимание. Конец

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Автор
Фашик Донецький Фашик Донецький
Місце
Україна Луганськ
Тег
Новини ЛНР
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Россия готовится к выборам в республиках и референдуму! Это чтобы *чужие* не проскочили, и своих не потерять. Путин последователен.... Донбасс - это Россия!
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