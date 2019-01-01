Давно хотел написать пост про проституток. Не политических - про них и так достаточно пишут, а про настоящих представительниц древнейшей профессии.

Проституция существовала всегда. И никуда на исчезнет, как бы вы с ней не боролись. Пока есть спрос - будет предложение. Это не значит, что можно оставлять всё, как есть. С проституцией надо что-то делать. И я скажу, что.

1. Проститутки должны платить налоги. И уж с их-то заработками они могут себе это позволить. Представьте, сколько денег можно было бы привлечь в государственный бюджет, просто собрав налоги с проституток. Но проститутки не могут официально платить налоги - видимо, наше процветающее государство не хочет их денег. Лучше бандитам их отдать.

2. Проститутки должны находиться под строгим медицинским контролем, регулярно проверяться на предмет всякой венерической дряни и в обязательном порядке пользоваться презервативами. Кто это сейчас контролирует? Да никто. Кроме самих проституток. Стоит ли полагаться исключительно на их сознательность? Не думаю.

3. Проституток нужно защищать от насилия, которому они регулярно подвергаются. Их избивают, грабят, а они даже не могут обратиться за помощью - потому что они вне закона. Я человек консервативный, поэтому для меня недопустимо, чтобы кто-то избивал женщин - чем бы эти женщины себе на жизнь не зарабатывали. Нападению на женщину нет и не может быть оправдания.

Новини Гомофобов нужно позорить на всю страну

Если вы согласны со всеми тремя пунктами (или даже с любым из них), то поздравляю - вы ЗА легализацию проституции. Вы понимаете, почему эту профессию надо выводить из тени. Вы понимаете, почему проститутки должны отстёгивать долю от своего заработка не своей криминальной "крыше", а казне своей страны. Вы понимаете, что женщин, попавших в эту профессию не от хорошей жизни, надо защищать, а не загонять ещё глубже на социальное дно.

Победить древнейшую профессию нельзя - но можно поставить её под жёсткий контроль со стороны государства. Все должны играть по правилам. Вот только для этого профессию "проститутка" нужно вывести из тени и признать её официально. Это и есть легализация. Если мы этого не сделаем - мы так и застрянем в нынешней ситуации, когда за счёт незащищённых и бесправных женщин кормится криминал. Оно вам надо?