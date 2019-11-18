Помню, как до войны, вата кричала о хвошиздах, которые придут возможно в Донецк и начнутся ужасы. Правда, солдаты НАТО и невидимые хвошизды так и не дошли до Донецка, а ужасы пришли с приходом русских. Магия, не? Оказалось, что для превращения европейского городу в территорию без прав человека достаточно лишь ухода злых биндер.

Но то таке, то лирика. Предлагаю сегодня обсудить самых дешевых шлюх оккупационного режима в Донецке. Почему шлюх? Потому что работать они будут аж за 1,15 $ в час [уважающая себя проститутка зарабатывает больше].

Кто же они, эти мальчики и девочки по акции? Ща расскажу подробнее.

Итак, с 1 грудня в оккупированном рф Донецке начинают выпускать среди гражданских помощников полицаев дыныры или так называемых "дружинников". В задачи пособников оккупантов будут входить: хождение по улице с важным видом а-ля "я трахнул Бритни Спирс вчера", задержание пьяных, хулиганов и разрешение бытовых конфликтов, помощь детям, выявление точек по производству самогона[не шутка] и т д. Одним словом, все как при дремучем совке. Ходить будут "дружинники" по 2-3 человека, иметь им положено будет при себе наручники и дубинки, также у них будет право проверить документы и задержать правонарушителя до приезда официальных полицаев дыныры, вплоть до применения силового воздействия.

Новини Рабы бастуют в Донецке

Всего таких пособников полицаев планируют вывести на улицы оккупированного города до 50 нарядов, по 4 наряда на 1 район Донецка. Из плюшек у сексотов будет возможность на льготных условиях в так называемый "юридический" "институт" дыныры и стать полноправным полицаем + получить статус невыездного с оккупированных. Официально, в будние дни, так называемая работа на коллаборантов будет с 4 до 9 вечера [час разминка по рукопашному бою и 4 часа будут искать бимбы] и платить за это все будут аж по 75 фублев в час или 115 американских центов. Все коллаборанты также будут приписаны к райотдел полицаев дыныры, а в выходные дни они смогут вообще озолотиться - помогать оккупантам по целых часов 8.

Новини Как дед на блокпосту дынырийцев унижал

Выводы. Очень интересно будет наблюдать за тем, как произойдут бои между жабами и гадюками на почве взаимного желания померяться письками- между "дружинниками" и обычными коллаборантами. Думаю, уже в первых числах последнего месяца уходящего года мы узнаем не одну историю о том, как вата в камуфляже зарезала или пристрелила "дружинника". И это прекрасно, как бы цинично не звучало: гопота, титушня, из числа которой в основном и набраны типа "дружинники", воочию увидит поведение асвабадителей и брезгливое отношение к любому, кто не носит камуфляж. Ну, а то, что кого-то из пособников оккупантов лишат жизни или просто покалечат бойцы русскоговорящего рейха только добавит ярких красок сюрреалистической картине произошедшего.

Мораль. Честно, я не понимаю в вышеописанной ситуации только одного: как нужно себя не уважать, чтобы прислуживать оккупантам за 115 центов в час? Хотя... Это ж не клубнику в Польше собирать, это куда престижнее - за 30 грн в час жизнь себе угробить. Фу, позорище

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал