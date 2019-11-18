Головна Новини
18 листопада • оновлено в 09:38
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Фаш*к Донецький
Фаш*к Донецький
Блогер Всі статті автора

О дешевых "проститутках" в оккупации

5.1т
Читати матеріал російською

Помню, как до войны, вата кричала о хвошиздах, которые придут возможно в Донецк и начнутся ужасы. Правда, солдаты НАТО и невидимые хвошизды так и не дошли до Донецка, а ужасы пришли с приходом русских. Магия, не? Оказалось, что для превращения европейского городу в территорию без прав человека достаточно лишь ухода злых биндер.

Но то таке, то лирика. Предлагаю сегодня обсудить самых дешевых шлюх оккупационного режима в Донецке. Почему шлюх? Потому что работать они будут аж за 1,15 $ в час [уважающая себя проститутка зарабатывает больше].

Кто же они, эти мальчики и девочки по акции? Ща расскажу подробнее.

Новини
Здесь пахнет смертью. Фото из Донецка

Итак, с 1 грудня в оккупированном рф Донецке начинают выпускать среди гражданских помощников полицаев дыныры или так называемых "дружинников". В задачи пособников оккупантов будут входить: хождение по улице с важным видом а-ля "я трахнул Бритни Спирс вчера", задержание пьяных, хулиганов и разрешение бытовых конфликтов, помощь детям, выявление точек по производству самогона[не шутка] и т д. Одним словом, все как при дремучем совке. Ходить будут "дружинники" по 2-3 человека, иметь им положено будет при себе наручники и дубинки, также у них будет право проверить документы и задержать правонарушителя до приезда официальных полицаев дыныры, вплоть до применения силового воздействия.

Новини
Рабы бастуют в Донецке

Всего таких пособников полицаев планируют вывести на улицы оккупированного города до 50 нарядов, по 4 наряда на 1 район Донецка. Из плюшек у сексотов будет возможность на льготных условиях в так называемый "юридический" "институт" дыныры и стать полноправным полицаем + получить статус невыездного с оккупированных. Официально, в будние дни, так называемая работа на коллаборантов будет с 4 до 9 вечера [час разминка по рукопашному бою и 4 часа будут искать бимбы] и платить за это все будут аж по 75 фублев в час или 115 американских центов. Все коллаборанты также будут приписаны к райотдел полицаев дыныры, а в выходные дни они смогут вообще озолотиться - помогать оккупантам по целых часов 8.

Новини
Как дед на блокпосту дынырийцев унижал

Выводы. Очень интересно будет наблюдать за тем, как произойдут бои между жабами и гадюками на почве взаимного желания померяться письками- между "дружинниками" и обычными коллаборантами. Думаю, уже в первых числах последнего месяца уходящего года мы узнаем не одну историю о том, как вата в камуфляже зарезала или пристрелила "дружинника". И это прекрасно, как бы цинично не звучало: гопота, титушня, из числа которой в основном и набраны типа "дружинники", воочию увидит поведение асвабадителей и брезгливое отношение к любому, кто не носит камуфляж. Ну, а то, что кого-то из пособников оккупантов лишат жизни или просто покалечат бойцы русскоговорящего рейха только добавит ярких красок сюрреалистической картине произошедшего.

Мораль. Честно, я не понимаю в вышеописанной ситуации только одного: как нужно себя не уважать, чтобы прислуживать оккупантам за 115 центов в час? Хотя... Это ж не клубнику в Польше собирать, это куда престижнее - за 30 грн в час жизнь себе угробить. Фу, позорище

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Фаш*к Донецький Фаш*к Донецький
Місце
Україна Донецьк
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
6
Смішно
19
Цікаво
2
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivanov Igor
Ivanov Igor
"Оказалось, что для превращения европейского городу в территорию без прав человека". На Украине никогда не было "европейских" городов. Любой украинское "мiсто" - место где нет прав человека. Там тебя может обобрать любой милиционер или чиновник и искать правды в судах абсолютно бесполезно. После России вся эта украинская дичь удивляет.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги