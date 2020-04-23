Головна Новини
23 квітня • оновлено в 10:35
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Нюх повернувся на 12-й день: український лікар розповів, як боровся з COVID-19 та заразив всю сім'ю

1.7т
Читати матеріал російською

У Херсонській області медик Володимир Шльонський захворів коронавірусом COVID-19, заразивши дружину та 11-місячну доньку.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Медик докладно розповів про перші симптоми, і як протікала хвороба, передає "Типовий Херсон".

За словами Шльонського, він можливо заразився 2 або 3 квітня. Першими симптомами у нього було першіння і незначне почервоніння горла, сухість в носі. Після у нього проявилася сильна слабкість, сонливість і незначний кашель. Але потім температура піднялася до 37,1 градусів, з'явився біль в очах і сильна спрага. Також посилилася сухість у роті та носі.

COVID-19 в Україні

COVID-19 в Україні

Шльонський додав, що серед симптомів були і такі, як біль в м'язах, втрата нюху, стоматит і рідкий стілець.

Медик сказав, що після виявлення вірусу він пив багато рідини і весь час перебував на самоізоляції. 21 квітня йому зробили ПЛР-тест і результат був негативний.

"На 14-й день температура до 37 градусів і сухий кашель. Нюх почав повертатися з 12 дня, стоматит зник на 11 день, стілець нормалізувався на 11 день. На 15-18 день кашель зник", – поділився Шльонський.

Він також зазначив, що у хворої дружини були схожі симптоми. У дочки тільки два дні спостерігалася висока температура, до 38 градусів. Але станом на 21 квітня дитина все ще була носієм вірусу.

Тест на COVID-19

Тест на COVID-19

Типовий Херсон

Тест на COVID-19

Тест на COVID-19

Типовий Херсон

Як повідомляв OBOZREVATEL, у заражених COVID-19 пацієнтів можуть бути різні симптоми, але у всіх хвороба починається як респіраторне захворювання.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Херсон
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7170.

    Вилікувалися: 504. Померли: 187.

  • У світі захворіли майже 2,6 мільйони осіб, загинули – понад 182 тисячі.

  • Карантин в Україні продовжили до 11 травня через епідемію коронавірусу.

  • У ВООЗ озвучили нові тривожні тенденції в зв'язку з пандемією - це надовго.

  • В Італії планують тестувати засіб від подагри для лікування COVID-19.

  • В США вперше підтвердили зараження домашніх котів коронавірусом.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги