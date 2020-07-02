Любое популистское, а значит – ничтожное, непрофессиональное и бездарное правительство всегда проявляет себя одинаково и двояко. Оно имитирует бурную деятельность, создавая какие-то бестолковые, искусственные проблемы и шумно их решает, хотя они никому не были интересными и никого не беспокоили. Но нужно решать то, что можно решить, чтобы отрапортовать о победе. А для этого нужно эту проблему создавать лично, соизмеряя свои возможности.

С другой стороны, такое правительство абсолютно неспособно решать настоящие проблемы, которые возникают постоянно, из естественного хода событий. Самое лучшее, что может сделать популист – ничего не делать и просто следить за тем, насколько он прямо сидит и как при этом смотрится. Глядишь, проблема сама рассосется или перестанет быть интересной, а еще – можно отвлечь внимание публики на ту искусственную проблему, которую сам и создал.

Например, можно рассказывать о том, что ты наконец-то покрасил туалет, или как это называется на флоте – гальюн, в нежный голубой цвет. Оно вроде и краска красивая и отхожее место смотрится неплохо, только вот пароход в это время тонет и надо бороться за его живучесть. Но популист носится с кисточкой и краской, призывая оценить его работу. Не важно, что жить всем осталось от силы полчаса.

Именно это сейчас демонстрирует зелень. То, что несут эти деятели уже перешагнуло грань сюрреализма и ушло в пампасы психиатрии. Так, сразу несколько органов власти, включая ДБР, прокуратуру и ряд других откровенно попирают уже не просто нормы процессуального права, а базовые конституционные принципы, как то – презумпцию невиновности и презумпцию конституционности.

Об этом уже не говорят – кричат внутри Украины, а западные партнеры уже просто и прямо говорят о том, что с тягой к политическим репрессиям, заметим – на нарушением прав, а репрессиям, нынешнее высшее руководство может загреметь под персональные санкции. То есть, речь идет о правовом нигилизме нынешней власти, и это прямо касается Министерства юстиции, которое обязано действовать в направлении устранения таких позорных явлений. А Министр юстиции должен либо действовать в рамках своих полномочий, чтобы ликвидировать эту вакханалию, либо подавать в отставку, если не понимает сути происходящего, либо не может или не хочет исполнять свои обязанности, в этом плане.

Но наш министр действует в парадигме популистской власти. Он не способен решать проблем такого характера, поскольку любит делать сэлфики и видосики, а это – не то же самое, что решать проблемы. Впрочем, как и вся остальная власть, вместе взятая. Тем не менее, принцип надуманной проблемы никто не отменял и он работает со всем своим цинизмом.

В это самое время министр отправился в Лукьяновский СИЗО и оттуда вещает о том, что хорошо бы из централа запилить гостиницу! Вот же ж проблема. Именно этим озабочен министр, а то, что по его ведомству развивается уже не проблема, а катастрофа, его не волнует.

Хотя, может не все так плохо. Возможно, он хочет, чтобы вся нынешняя власть поселилась в этом отеле? Тем более, что там – несколько корпусов и оно вполне может там разместиться. Кто покруче – на Катьку, ну а остальные – на Столыпин или Брежневку. В таком случае, все выглядит не так уж и плохо.

Ну а по большому счету, любая большая проблема, которая стоит перед Украиной, не решалась, не решается и решаться не будет, ибо некому решать. Да что там, даже понимать некому. Но все это количество запредельной тупости и чванства подходит к той грани, когда оно перейдет в качество. И судя по тому, с каким легкомыслием и упертостью все сейчас делается, грань эта уже совсем рядом.