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"Няш-мяш, Київ наш!" Поклонська вирішила заробити на пияцтві в Криму. Фотофакт

4.9тЧитати матеріал російською

Колишній "прокурор" окупованого Криму і депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська і її чоловік Іван Соловйов вирішили випустити "російське шампанське" під брендом "Няш-мяш".

Зрадниця України в розмові з Кримінформом не виключила, що в майбутньому поєднання "Няш-мяш" може бути зареєстроване як торгова марка.

"Я дуже оптимістично налаштована до цієї ідеї. Цей бренд заслужено мною вистражданий. Спочатку я дуже переживала з приводу "Няш-мяш". Але потім зрозуміла, що треба вміти жартувати."Няш-мяш" — це стовідсотково кримський бренд. Це символ Криму — "Няш-мяш. Крим наш". А частина друга — це "Няш-мяш. Київ наш", — сказала Поклонська.

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Соловйов зі свого боку зазначив, що під брендом "Няш-мяш" можуть випускатися "тільки якісні кримські товари".

"Є традиційно кримські продукти, якими Крим славиться. Напевно, потрібно на них у першу чергу звертати увагу. Водночас будь-яка продукція під цим брендом повинна бути якісною і корисною. Ми ж не будемо горілку робити", — зазначив він.

"Няш-мяш, Київ наш!" Поклонська вирішила заробити на пияцтві в Криму. Фотофакт

Хочете шампанського? Є ось такий варіант. Пляшку з етикеткою в стилі аніме, на якій зображена Наталія Поклонська і напис "Крим наш", показали гостям під час презентації книги "Кримська весна. До і після" в Лівадійському палаці. Чоловік депутата Держдуми Наталі Поклонский Іван Соловйов розповів Кримінформу, що лінійка кримських товарів під брендом "Няш-мяш" в майбутньому може бути розширена. По крайней мере, запит від виробників є. Всі подробиці читайте на сайті # Кримінформ ⠀ # Крим # Поклонська # бренд # НяшМяш # КримНаш # товари # презентація #Crimea #news #crimeainform #Russia

Допіс, Поширення Кримінформ (@crimeainfogram)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму вже вийшла лінійка косметики "Няш-мяш".

Поклонська презентувала автобіографію "Кримська весна: до і після. Історія з перших вуст".

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Тема
анексія Криму
Особа
Наталя Поклонська
Місце
УкраїнаСімферополь
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Комментарии на сайте не модерированы
Solenko Evgen
Solenko Evgen
Интересно, а её, няшин, муж - такое же уныло-молчаливое говно, как и пОпов, разговорчивый исключительно при наличии текста перед глазами и подставных зрителей?
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Поймаем, Нашмяш будет сидеть на этой именной бутылке!
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минин евген
минин евген
почему не боярышник "няш-мяш"? у кацапского алкоголического сообщества боярышник - самый популярный продукт.
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