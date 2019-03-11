"Няш-мяш, Київ наш!" Поклонська вирішила заробити на пияцтві в Криму. Фотофакт

Колишній "прокурор" окупованого Криму і депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська і її чоловік Іван Соловйов вирішили випустити "російське шампанське" під брендом "Няш-мяш".

Зрадниця України в розмові з Кримінформом не виключила, що в майбутньому поєднання "Няш-мяш" може бути зареєстроване як торгова марка.

"Я дуже оптимістично налаштована до цієї ідеї. Цей бренд заслужено мною вистражданий. Спочатку я дуже переживала з приводу "Няш-мяш". Але потім зрозуміла, що треба вміти жартувати."Няш-мяш" — це стовідсотково кримський бренд. Це символ Криму — "Няш-мяш. Крим наш". А частина друга — це "Няш-мяш. Київ наш", — сказала Поклонська.

Соловйов зі свого боку зазначив, що під брендом "Няш-мяш" можуть випускатися "тільки якісні кримські товари".

"Є традиційно кримські продукти, якими Крим славиться. Напевно, потрібно на них у першу чергу звертати увагу. Водночас будь-яка продукція під цим брендом повинна бути якісною і корисною. Ми ж не будемо горілку робити", — зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму вже вийшла лінійка косметики "Няш-мяш".

Поклонська презентувала автобіографію "Кримська весна: до і після. Історія з перших вуст".

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