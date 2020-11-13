"Нульовий пацієнт" у США через COVID-19 втратив вісім пальців

Один із перших хворих у США Грегг Гарфілд втратив через COVID-19 вісім пальців.

Він розповів свою історію хвороби спеціально для тих, хто не вірить у її небезпеку, пише People. На сьогодні чоловік переніс сім операцій із відновлення пальців рук і ніг.

53-річний американець заразився коронавірусом у лютому 2020 року в Італії, де катався з друзями на гірських лижах. Тоді інформація про нову небезпечну інфекцію лише стала з'являтися, і вони не звернули на неї особливої уваги.

Чоловік почувався зле ще під час поїздки, а повернувшись додому, в Лос-Анджелес, звернувся до сімейного лікаря. Тому вдалося отримати один із небагатьох наявних на той момент тестів на COVID-19. Він виявився позитивним.

Пацієнта госпіталізували зі скаргами на утруднене дихання і біль у легенях. Через два дні Гарфілда під’єднали до апарату штучної вентиляції легенів.

У нього почалися ускладнення: різко впав тиск, розвинулися сепсис, поліорганна недостатність і стафілококова інфекція. Шанси на виживання становили один до 100.

Однак у квітні американця вже перевели з реанімації у звичайну палату. За час хвороби він схуд на 22 кілограми, три пальці на ногах почорніли, а верхні фаланги восьми пальців рук йому ампутували – тканини в них відмерли через проблеми з кровообігом.

Гарфілда виписали з лікарні через 64 дні після госпіталізації. Він розповів, що щодня тренується, щоб зміцнити легені та знову встати на гірські лижі.

Американець закликав усіх дотримуватися обмежень і рекомендацій медиків під час пандемії. За його словами, життя одне – і потрібно навчитися його цінувати.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що голкіпер збірної України та київського "Динамо" Денис Бойко одужав від коронавірусу. "Нарешті мій ПЛР-тест дав негативний результат. Усім міцного здоров'я! Бережіть себе, своїх близьких і оточуючих", – написав він в Instagram.