"Большие города, Пустые поезда, Ни берега, ни дна — Всё начинать сначала. Холодная война И время, как вода, Он не сошёл с ума, Ты ничего не знала.

Полковнику никто Не пишет, Полковника никто Не ждёт.

На линии огня Пустые города, В которых никогда Ты раньше не бывала"…

(текст песни группы Би-2)

В ОРДЛО любят мрачную музыку, мрачные фильмы с насилием, где большой русский брат всегда побеждает плохих американских парней. Здесь не ищут глубинный смысл текстов, не вслушиваются в фразы киногероев, и даже не всматриваются в картины экономическо-социальной жизни, которые иногда даже не маскирует российский кинематограф.

Сейчас здесь любят сидеть и пускать пьяную слезу "мы не этого хотели — нас обманули", резко бить кулаком по столу "зато без биндер" и угрожать в пустоту коварным "пиндосам" — "врешь, не возьмешь, мы вам еще покажем" и заискивающе искать поддержку у собеседников "ну, Путин же нас не бросит, правда".

Эту картину можно наблюдать под каждым подъездом, на остановке, в шахтной нарядной перед сменой. Но, все чаще за этим уже привычным набором фрустраций следует вздох — "скорее бы это закончилось, мы устали, хорошо, если бы было, как до войны". И все замолкают. Но, как правило, в "как до войны", "устали", "закончилось" каждый здесь вкладывает свое. Свои мечты, и свои желания.

Для большинства "закончится война" должна полной победой РФ и "наварасии", то есть нашим проигрышем, в их "закончится" большие надежды на разграбить Киев, Харьков и Львов и вырвать там себе квартирку, вырвать себя из лугандонской дыры.

Для других, "закончить" и "устали" вообще имеют расплывчатые формы, их мозг уже не в состоянии сфокусировать конечную цель, им просто хочется идти на работу, получать зарплату, удовлетворенно тратить ее, зная, что будет следующая. В их сознании еще вспыхивает "хорошо, чтобы потом сделали дороги, починили подъезд, восстановили шахту", но это уже отголоски, как эхо, отголоски чего-то забытого и странного, усталость такая, что кажется, она сломала не только психику, но и хребты и кости.

Картины довоенного мира, которые еще будоражат сознание угасающими фрагментами, больше раздражают, чем мотивируют и усиливают усталость. "Как раньше" — самая яркая социальная парадигма ОРДЛО. В ней злость, разочарование, попытка скрыть свое участие в совершенном, попытка переложить вину на кого-то боле виноватого (чаще это Украина), и формирование новой социальной силы, новой парадигмы "сделай мне монтаж, Украина", чтобы "как до войны" было быстро, срочно, так как я хочу, и без моего личного участия. Вчерашнее разочарование, не получивших наказания за свои действия донбасских Инфант, формирует их новую ненависть и новые требования "как до войны". И эти требования не к себе, а к нам.

По всему этому прочно лежит, как глазурь на фаянсе, "а может все таки путин нас возьмет к себе". Любое усиление военного давления на Украину, любое обещание РФ, любой намек, полунамек, полутон, и здесь сразу меняются приоритеты с "да, пусть уже будет, как до войны", на "размазать укропов, путин их сделает, россия нас спасет".

По психологическому состоянию людей в ОРДЛО можно защищать докторские. Здесь полный социально-психологический сюрреализм, когнитивный диссонанс и оксюморон.

Инфантилизм — страшная болезнь общества и личности, приводящая к полной деградации и деструктуризации. А если инфанты еще и имеют власть и оружие…

За пьяной грустью жители ОРДЛО не видят главного. Их мир, это уже декорации для фильмов про апокалипсис. Здесь смело можно снимать что-то наподобие "Безумного Макса", "Голодный игр", хотя, как по мне, все же ситуация там больше похожа на сюжет фильма "И грянул гром", когда одно неосторожное движение, и вслед за крылом бабочки прилетают временные волны, все больше и больше деградируя человечество, как в промышленном, так и социально-психологическом плане.

Города ОРДЛО умирают. Разрушаются. И мы он-лайн видим смерть своих, некогда родных нам мест.

Когда-то на первых этапах переселения, было больно. А потом, в какой-то момент, когда ты узнал, что выехали твои друзья, знакомые, очередные патриоты, пришло осознание, что города умерли, давно, в момент, когда мы их покинули. Мы, а не опочурки были их душой и сердцем. Те, кто остались там, они не любят свои города, так как стали причиной их смерти, любящие не убивают. А эти убили. Войной, "путин ведизмом", безразличием, советчиной, инфантилизмом, алчностью. И города ОРДЛО это сейчас всего лишь отражение внутреннего мира людей, которые еще их населяют.

Пираты не построят Лувр, они построили Тортугу. И мы должны об этом помнить, говоря про восстановление и реинтеграцию.

В ОРДЛО нельзя, невозможно, нереально и глупо восстанавливать систему водоснабжения. Она сгнила. Распалась на атомы, поэтому многие города здесь привыкли сидеть без воды и использовать общественные бюветы, пить шахтную воду, набирать воду из родничков и луж, без анализа, без страха, чаще бросая рядом окурки, сплевывая на землю.

Люди здесь особо не заморачивались экологией, а сейчас так и вообще не заморачиваются. Поэтому не видят ничего плохого в кучах мусора во дворах, вывозе мусора в балки, посадки, степь. В родничках могут попить и покупаться. "Какая разница", и "после меня хоть потоп" — основные движущие силы ОРДЛынского организма.

Земля заминирована. Электроопоры также частично сгнили.

Автомобильные дороги – это направления, не более. Восстанавливать и латать? Ну, "народ Донбасса" не потерпит к себе такого отношения, если восстанавливать, то, "дорогая хунто-Украина", по полному: новые дороги, новая система водоснабжения, новые шахты, и вот здесь лампочку в подъезде вкрутишь, она у нас 20 лет как перегорела.

Деградация в ОРДЛО во всем. Люди заражают друг друга гепатитом и СПИДом, туберкулезники харкают под ноги, очереди к бювету, стоматологи работают без перчаток, шахтная вода – норма для употребления, "какая разница" наполняет воздух спокойствием и решает все проблемы.

ОРДЛО в том состоянии, в котором находится сейчас, это кристаллизованная субстанция, абсолютно отображающая внутренний мир критического большинства живущих здесь. Мир вокруг нас именно такой, какие мы сами. Это доказано ОРДЛО.

Редкие интеллигенты и проукраинские граждане, которые не в силах изменить или повлиять на мир вокруг них, создают себе "мыльный пузырь", личное пространство для себя и под себя, но оно настолько узкое, что иногда вмещает только одного человека, реже одну семью, еще реже пару-тройку друзей. Проверенных войной друзей.

Все вокруг, рушащееся и умирающее, убиваемое и уничтожаемое простым донбасянским наридом — это то, что внутри этого самого "нарида". Русский мир из голов выполз и стал русским миром клозетов. Прекрасная визуализация булгаковского "разруха не в клозетах, а в головах", ожившая, осязаемая, как приговор, как топор палача, что уже свистит, разрезая в воздух над шеей… самого палача.

Борясь с укро-фашистами, ненавидя Украину, мечтая разрушить Украину, критическое большинство жителей Донбасса стали палачами своего края и лично своими. Здесь время, как вода. Но, есть ли смысл здесь все начинать сначала? Ведь "начало" может быть у каждого свое!