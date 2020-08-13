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"Ну, Путин же нас не бросит, правда"

Олена Степова
Олена Степова
Суспільство
4,8 т.
'Ну, Путин же нас не бросит, правда'

"Большие города, Пустые поезда, Ни берега, ни дна — Всё начинать сначала. Холодная война И время, как вода, Он не сошёл с ума, Ты ничего не знала.

Полковнику никто Не пишет, Полковника никто Не ждёт.

На линии огня Пустые города, В которых никогда Ты раньше не бывала"…

(текст песни группы Би-2)

В ОРДЛО любят мрачную музыку, мрачные фильмы с насилием, где большой русский брат всегда побеждает плохих американских парней. Здесь не ищут глубинный смысл текстов, не вслушиваются в фразы киногероев, и даже не всматриваются в картины экономическо-социальной жизни, которые иногда даже не маскирует российский кинематограф.

Сейчас здесь любят сидеть и пускать пьяную слезу "мы не этого хотели — нас обманули", резко бить кулаком по столу "зато без биндер" и угрожать в пустоту коварным "пиндосам" — "врешь, не возьмешь, мы вам еще покажем" и заискивающе искать поддержку у собеседников "ну, Путин же нас не бросит, правда".

Эту картину можно наблюдать под каждым подъездом, на остановке, в шахтной нарядной перед сменой. Но, все чаще за этим уже привычным набором фрустраций следует вздох — "скорее бы это закончилось, мы устали, хорошо, если бы было, как до войны". И все замолкают. Но, как правило, в "как до войны", "устали", "закончилось" каждый здесь вкладывает свое. Свои мечты, и свои желания.

Для большинства "закончится война" должна полной победой РФ и "наварасии", то есть нашим проигрышем, в их "закончится" большие надежды на разграбить Киев, Харьков и Львов и вырвать там себе квартирку, вырвать себя из лугандонской дыры.

Для других, "закончить" и "устали" вообще имеют расплывчатые формы, их мозг уже не в состоянии сфокусировать конечную цель, им просто хочется идти на работу, получать зарплату, удовлетворенно тратить ее, зная, что будет следующая. В их сознании еще вспыхивает "хорошо, чтобы потом сделали дороги, починили подъезд, восстановили шахту", но это уже отголоски, как эхо, отголоски чего-то забытого и странного, усталость такая, что кажется, она сломала не только психику, но и хребты и кости.

Картины довоенного мира, которые еще будоражат сознание угасающими фрагментами, больше раздражают, чем мотивируют и усиливают усталость. "Как раньше" — самая яркая социальная парадигма ОРДЛО. В ней злость, разочарование, попытка скрыть свое участие в совершенном, попытка переложить вину на кого-то боле виноватого (чаще это Украина), и формирование новой социальной силы, новой парадигмы "сделай мне монтаж, Украина", чтобы "как до войны" было быстро, срочно, так как я хочу, и без моего личного участия. Вчерашнее разочарование, не получивших наказания за свои действия донбасских Инфант, формирует их новую ненависть и новые требования "как до войны". И эти требования не к себе, а к нам.

По всему этому прочно лежит, как глазурь на фаянсе, "а может все таки путин нас возьмет к себе". Любое усиление военного давления на Украину, любое обещание РФ, любой намек, полунамек, полутон, и здесь сразу меняются приоритеты с "да, пусть уже будет, как до войны", на "размазать укропов, путин их сделает, россия нас спасет".

По психологическому состоянию людей в ОРДЛО можно защищать докторские. Здесь полный социально-психологический сюрреализм, когнитивный диссонанс и оксюморон.

Инфантилизм — страшная болезнь общества и личности, приводящая к полной деградации и деструктуризации. А если инфанты еще и имеют власть и оружие…

За пьяной грустью жители ОРДЛО не видят главного. Их мир, это уже декорации для фильмов про апокалипсис. Здесь смело можно снимать что-то наподобие "Безумного Макса", "Голодный игр", хотя, как по мне, все же ситуация там больше похожа на сюжет фильма "И грянул гром", когда одно неосторожное движение, и вслед за крылом бабочки прилетают временные волны, все больше и больше деградируя человечество, как в промышленном, так и социально-психологическом плане.

Города ОРДЛО умирают. Разрушаются. И мы он-лайн видим смерть своих, некогда родных нам мест.

"Ну, Путин же нас не бросит, правда"

Когда-то на первых этапах переселения, было больно. А потом, в какой-то момент, когда ты узнал, что выехали твои друзья, знакомые, очередные патриоты, пришло осознание, что города умерли, давно, в момент, когда мы их покинули. Мы, а не опочурки были их душой и сердцем. Те, кто остались там, они не любят свои города, так как стали причиной их смерти, любящие не убивают. А эти убили. Войной, "путин ведизмом", безразличием, советчиной, инфантилизмом, алчностью. И города ОРДЛО это сейчас всего лишь отражение внутреннего мира людей, которые еще их населяют.

"Ну, Путин же нас не бросит, правда"

"Ну, Путин же нас не бросит, правда"

"Ну, Путин же нас не бросит, правда"

Пираты не построят Лувр, они построили Тортугу. И мы должны об этом помнить, говоря про восстановление и реинтеграцию.

В ОРДЛО нельзя, невозможно, нереально и глупо восстанавливать систему водоснабжения. Она сгнила. Распалась на атомы, поэтому многие города здесь привыкли сидеть без воды и использовать общественные бюветы, пить шахтную воду, набирать воду из родничков и луж, без анализа, без страха, чаще бросая рядом окурки, сплевывая на землю.

"Ну, Путин же нас не бросит, правда"

Люди здесь особо не заморачивались экологией, а сейчас так и вообще не заморачиваются. Поэтому не видят ничего плохого в кучах мусора во дворах, вывозе мусора в балки, посадки, степь. В родничках могут попить и покупаться. "Какая разница", и "после меня хоть потоп" — основные движущие силы ОРДЛынского организма.

Земля заминирована. Электроопоры также частично сгнили.

Автомобильные дороги – это направления, не более. Восстанавливать и латать? Ну, "народ Донбасса" не потерпит к себе такого отношения, если восстанавливать, то, "дорогая хунто-Украина", по полному: новые дороги, новая система водоснабжения, новые шахты, и вот здесь лампочку в подъезде вкрутишь, она у нас 20 лет как перегорела.

Деградация в ОРДЛО во всем. Люди заражают друг друга гепатитом и СПИДом, туберкулезники харкают под ноги, очереди к бювету, стоматологи работают без перчаток, шахтная вода – норма для употребления, "какая разница" наполняет воздух спокойствием и решает все проблемы.

"Ну, Путин же нас не бросит, правда"

ОРДЛО в том состоянии, в котором находится сейчас, это кристаллизованная субстанция, абсолютно отображающая внутренний мир критического большинства живущих здесь. Мир вокруг нас именно такой, какие мы сами. Это доказано ОРДЛО.

Редкие интеллигенты и проукраинские граждане, которые не в силах изменить или повлиять на мир вокруг них, создают себе "мыльный пузырь", личное пространство для себя и под себя, но оно настолько узкое, что иногда вмещает только одного человека, реже одну семью, еще реже пару-тройку друзей. Проверенных войной друзей.

Все вокруг, рушащееся и умирающее, убиваемое и уничтожаемое простым донбасянским наридом — это то, что внутри этого самого "нарида". Русский мир из голов выполз и стал русским миром клозетов. Прекрасная визуализация булгаковского "разруха не в клозетах, а в головах", ожившая, осязаемая, как приговор, как топор палача, что уже свистит, разрезая в воздух над шеей… самого палача.

Борясь с укро-фашистами, ненавидя Украину, мечтая разрушить Украину, критическое большинство жителей Донбасса стали палачами своего края и лично своими. Здесь время, как вода. Но, есть ли смысл здесь все начинать сначала? Ведь "начало" может быть у каждого свое!

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Джерело:Информационное сопротивление
УкраїнаНовини ЛНР
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