У Харкові піймали рідного брата тої самої Зайцевої: він був п’яним за кермом.

Тепер прокручую питання в голові:

1. Чи розмазуватиме брат соплі по мармизі на очах у всіх у клітці, так само як сестра, і проситиме прощення за невинно убитих у разі, якщо наступного разу він бухим зіб’є когось?

2. Два випадки на одну родину ознака того, що цих молодих людей уже не виправить нічого. Вони вседозволеність піймали із пелюшок.

3. До батьків теж є питання. Вас полоскали на всю країну і проклинали родичів загиблих. Є родина, що загинула повністю — мама і донька, без надії на продовження роду. Якими даунам треба бути, щоби друга дитина в сім’ї каталась п’яною на BMW? Не варто дивуватись, якщо після наступного смертельного ДТП вас тупо завалять на місці. Лише після цього родичі подібних мажорів зрозуміють, що чесний суд і відсидка краще за вендету.