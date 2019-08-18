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"Ну, б**, буває": знайшовся блог власника згорілого "Токіо Стар" про пожежу в "Вікторії" та Кемерово

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Власник готелю "Токіо Стар", в якому під час пожежі загинули 9 осіб, Вадим Чорний в своєму блозі звинувачував одеситів в недостатній реакції на пожежу в дитячому таборі "Вікторія" у вересні 2017 року.

Свою думку одеський підприємець опублікував на сайті видання Dumskaya.net, в якому порівняв скорботу одеситів за загиблими дітьми з табору в Одесі і пожежі в ТЦ "Зимова вишня" в російському Кемерово.

Пожежа в Кемерово

Пожежа в Кемерово

"Цікаво спостерігати за одеситами, які набагато активніше виливають скорботу з приводу події в далекому Кемерово. Адже так добре відчувати жалість, коли подія тебе не стосується. Куди як важче – неімовірніше? – жалість, яка робить винним особисто тебе", – писав власник згорілого готелю.

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Тоді Чорний поклав відповідальність за пожежу в дитячому таборі безпосередньо на мера Одеси і українського президента Петра Порошенка: "На відміну від Кемерово, в Одесі мерські крали на будівництві, а президент відкривав цю сірникову коробку. І ніякої реакції від мера і президента, крім "Ну , б**, буває" не було. На відміну від російських".

Пожежа в таборі "Вікторія"

Пожежа в таборі "Вікторія"

"Думська"

"Але не було і реакції одеситів. Навіть близько не було того потоку співчуття, який зараз по Кемерово - хоча де воно, те Кемерово, і чим воно для одесита відрізняється від будь-якого міста в будь-який з двох сотень країн, де страшні події трапляються щодня" , – заявляв він.

"Різниця ця тому, що одесити знають, що мера вони привели до влади, і скоро проголосують за нього в черговий раз. І мало кому хочеться жалістю розкривати нарив своєї співучасті в убивстві цих дітей", – закінчив свою думку бізнесмен.

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Пожежа в готелі Токіо Стар
Місце
Україна
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