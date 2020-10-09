НС, жорсткий карантин чи тільки у вихідні: що чекає на Україну через стрімке зростання COVID-19

Темпи поширення коронавірусу в Україні вражають. Щодня в країні фіксується новий рекорд. Проте про запровадження надзвичайного стану говорити зарано, стверджують в уряді.

У МОЗ запевняють, що жорсткий карантин також вводити передчасно, адже ліжок для хворих із коронавірусом поки достатньо. У Раді озвучили пропозицію ввести в країні "карантин вихідного дня".

Детальніше про те, які заходи можуть бути вжиті в Україні, – в матеріалі OBOZREVATEL.

Надзвичайний стан

Як пояснив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, процедура введення надзвичайного стану в країні така: спочатку з такою ініціативою повинен виступити президент України Володимир Зеленський, потім вона розглядається урядом.

За його словами, ще на початку пандемії навесні нинішнього року був підготовлений проєкт указу президента про введення надзвичайного стану, але тоді від такого кроку вирішили відмовитися. Немчінов додав, що і сьогодні не бачить підстав для НС.

Нагадаємо, що про надзвичайний стан у кінці серпня заявляв і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Чиновник припустив, що в разі, якщо карантинні обмеження не зможуть стримати поширення COVID-19, якщо в "червоній" зоні опиниться половина країни, доведеться вдатися до таких радикальних заходів.

Проте 9 жовтня прем'єр Денис Шмигаль збирає міністрів і глав обласних державних адміністрацій з приводу ситуації з коронавірусом. OBOZREVATEL стежить за розвитком подій.

Жорсткий карантин

Віктор Ляшко запевнив, що наразі в Україні достатньо ліжкомісць для лікування хворих із коронавірусом, а значить, у жорсткому карантині необхідності немає.

"Карантин спрацював 100%. Система підготовлена, спалаху не було, летальності не було, і ми готові зараз далі працювати в умовах збільшеної кількості випадків захворювання, не впливаючи істотно на економіку в межах адаптивного карантину", – заявив він.

Головний санлікар запевнив, що МОЗ постійно відстежує ситуацію в країні. Якщо прогноз буде невтішним і покаже, що незабаром у лікарнях країни можуть бути зайняті 100% ліжок, тоді відомство наполягатиме на введенні жорсткого карантину, як це було навесні поточного року.

Раніше голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що локдауну в Україні, найімовірніше, не буде. Що стосується медиків, то їхні думки з цього приводу розділилися. Лікар-епідеміолог Андрій Александрін сказав, що жорсткий карантин неминучий. Водночас начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві, лікар Олег Рубан сказав, що локдаун сьогодні не потрібен.

Карантин вихідного дня

Глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький озвучив пропозицію про введення в Україні так званого карантину вихідного дня і переведення всіх навчальних закладів на дистанційне навчання.

Як пояснив нардеп, у такому разі у вихідні українцям буде наказано не гуляти, а сидіти вдома. "Жорсткий карантин ми не можемо ввести, але можемо ввести карантин вихідного дня, коли сім'я на вихідний день залишається вдома, нікуди не їздить..." – сказав він.

Цікаво, що такі заходи вже розглядаються в низці країн. Так, вони були введені в Йорданії. Там п'ятниця, 9 жовтня, стала першим вихідним днем у режимі жорсткого карантину.

Російське МОЗ звернулося до громадян Росії із закликом у найближчі вихідні відмовитися від відвідування публічних місць, не користуватися громадським транспортом і залишатися вдома. У Казахстані ТРЦ і непродовольчі магазини на вихідних закриті на карантин.