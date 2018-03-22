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НП у Запоріжжі: спецназ підстрелив патрульного

2.6тЧитати новину російською

На посту патрульної поліції в Запоріжжі силовики під час спецоперації підстрелили поліцейського.

Інцидент стався на виїзді з міста. Операцію розробляло управління внутрішньої безпеки Нацполіції, повідомляє ТСН.

За планом правоохоронці повинні були спровокувати одного з патрульних на отримання хабара. До оперативних заходів залучили бійців корду. Саме під час затримання підозрюваного спецназівці застосували зброю. Патрульний отримав вогнепальне поранення, зараз він знаходиться у лікарні під охороною.

За даними джерел видання, КОРД запевняє, що був змушений стріляти на поразку, оскільки під час затримання потерпілий потягнувся до табельної зброї.

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Інші учасники подій стверджують, що потерпілий навіть не намагався дістати пістолет, а потрапили в нього випадково.

У поліції коментувати обставини події "Обозревателю" відмовляються.

Нагадаємо, 4 грудня 2016 року під час проведення операції із затримання банди грабіжників у селі Княжичі Київської області через трагічний непорозуміння сталася перестрілка між співробітниками різних підрозділів поліції. У результаті загинули двоє оперативників кримінальної розвідки, двоє співробітників поліції охорони і начальник відділу управління КОРД.

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаЗапоріжжя
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