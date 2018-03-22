НП у Запоріжжі: спецназ підстрелив патрульного

На посту патрульної поліції в Запоріжжі силовики під час спецоперації підстрелили поліцейського.

Інцидент стався на виїзді з міста. Операцію розробляло управління внутрішньої безпеки Нацполіції, повідомляє ТСН.

За планом правоохоронці повинні були спровокувати одного з патрульних на отримання хабара. До оперативних заходів залучили бійців корду. Саме під час затримання підозрюваного спецназівці застосували зброю. Патрульний отримав вогнепальне поранення, зараз він знаходиться у лікарні під охороною.

За даними джерел видання, КОРД запевняє, що був змушений стріляти на поразку, оскільки під час затримання потерпілий потягнувся до табельної зброї.

Інші учасники подій стверджують, що потерпілий навіть не намагався дістати пістолет, а потрапили в нього випадково.

У поліції коментувати обставини події "Обозревателю" відмовляються.

Нагадаємо, 4 грудня 2016 року під час проведення операції із затримання банди грабіжників у селі Княжичі Київської області через трагічний непорозуміння сталася перестрілка між співробітниками різних підрозділів поліції. У результаті загинули двоє оперативників кримінальної розвідки, двоє співробітників поліції охорони і начальник відділу управління КОРД.