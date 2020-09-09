Сейчас многие постят новые правила присуждения "Оскара". Друзья мои, некоторые из вас до сих пор думают, что BLM, леволиберальные лозунги и "протесты" - это о справедливости?

Нет, они не думают о справедливости. Они хотят власти. И полного единомыслия. Полной унификации мышления и схем поведения. Парадоксальным образом насильственная унификация прикрывается модным словом diversity. Это угроза того тоталитаризма, о котором так любят говорить левые интеллектуалы в западных университетах. Угроза самим основам западного либерализма. Который на наших глазах становится страницей в учебниках истории.

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