1. Ровно 6 лет назад, 26 апреля 2014 года, Украина была вынуждена перекрыть Северо-Крымский канал из-за российской оккупации Крыма. Украденную лошадь кормит грабитель, как и ворованный автомобиль заправляет тот, кто его украл, а не законный владелец. Канал обеспечивал 85% потребностей Крыма в воде.

2. Министерство иностранных дел Украины призывает усилить санкции против россии из-за невыполнения решения Международного суда ООН по отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа на территории россии и аннексированного Крыма. В частности, в украинском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что ровно четыре года назад оккупанты отнесли Меджлис к “экстремистским организациям” и запретил его деятельность.

3. На днях писали о двух чеченах, которые избили автомеханика и имама мечети в Симферополе (понаехи требовали бесплатно отремонтировать их машину, но после отказа избили механика и ставшего свидетелем имама). С подачи вашего покорного слуги тему раздули до серьёзной разборки. Там и имам далеко непростой. Итог: одного чеха мусора уже взяли и завтра его передадут муфтияту для шариатского суда с последующей депортацией в “горную чехию”, а это чёрная метка. Плюс к этому завтра там же пройдёт сход имамов Крыма, где представители кырымлы обратятся к лысому царю зверей, чтобы тот как-то урезонил своих земляков по поводу их поведения в Крыму.

4. “Верховный суд (россии) поддержал позицию Центробанка о том, что режим нерабочих дней не дает права на отсрочку платежей по кредитам”. Крыму отдельный привет.

5. В оккупированной Керчи в районе центрального рынка состоялся сбор предпринимателей, которым запрещено работать на путинских каникулах, при этом поборы никто не отменял. Жалуются, что семьи нечем кормить. Оккупанты, которые к людям так и не вышли, через соцсети заявили, что провели с голодающими “разъяснительную работу”, и пообещали помочь. И таки помогли: предпринимателям выписали штрафы “за участие в несанкционированном митинге”! Жители Керчи комментируют: “Люди — вторая нефть. А для тех, кто не согласен, есть внутренние войска с дубинками”, “Какая от вас поддержка малому бизнесу??? Вы только драть "помощь городу" можете, да заседать админкомиссией”, “Дистанцию в 1,5-2 метра соблюдали?”, “Первый звонок — Владикавказ. И к нам пришло. Жалко людей. Работали, работали, и вот — банкрот. Всё пережили, а теперь пришла жопа”, “Ну хоть какое-то движение в защиту своих прав у импотентов появилось в родном омуте! А то вечно то пускай хоть камни с неба, то хоть потоп и голод!”, “Сергей Б (прим — Бороздин, т.н. “мэр” Керчи) сказал всем в очередь, су**ины дети, для оплаты”, “Да, с.., полный ппц и игнор людей”, “Проблема в том, что реально скоро не за что будет кормить свои семьи!”, “Ментов нагнали со всего Крыма, что ли?”, “Кушайте большой ложкой. Помнится, не так давно была плохая жизнь и хотелось по-богатому пожить. Живите и не жалуйтесь. Можете видео снять, стоя на коленях, с просьбой о помощи и обещанием проголосовать за все, что надо и как надо”, “По почкам их, по почкам! А то холопы слишком о себе возомнили!”, “Для кого-то секрет, что им похер@ру ваши проблемы?”

6. В оккупированном Крыму зафиксированы два новых случая заболевания коронавирусом: в Алуште и Бахчисарайском районе. Количество зараженных COVID-19 на полуострове увеличилось до 100 человек, в том числе 31 в Севастополе. Под меднаблюдением по коронавирусу в Крыму находятся 1100 человек, госпитализированы — 84, в обсерваторах — 230. В Севастополе под меднаблюдением — 1126 человек, госпитализированы — 123. В обсерваторе “Изумруд” находятся медработники горбольницы №4. Под медицинским наблюдением в Свято-Георгиевском монастыре находится еще 21 человек.

7. Домой в Крым вернулись 40 моряков из Испании, которых отправили на обсервацию, сообщил Гоблин. Моряки работали за границей по украинским документам, т.к. являются гражданами Украины, а украинский паспорт открывает море возможностей. Но эту информацию Гоблин никогда не озвучит.

8. Новости победобесия: оккупанты присвоили Армянску звание “населенного пункта воинской доблести”. Гоблин при этом добавил, что такого звания достоин каждый населенный пункт Крыма, т.к., по его словам, “здесь каждый квадратный метр земли полит русской кровью”. Про 4-ый Украинский фронт, силами которого в том числе освобождался Крым, рашистам и прогнувшимся под них коллаборантам запрещено говорить, как запрещено говорить и о том, чем занимался и на чьей стороне воевал СССР с 1939 по 1941 годы.

9. Севастопольская вата на путинских каникулах продолжает прозревать: “Русский блок (прим — блок Аксенова. На парламентских выборах 2012 года набрал 0,31% голосов), действительно, был довольно слабо известен в Севастополе, потому как при Украине ему банально не давали возможностей по информационной раскрутке”. На это сообщение последовал развернутый ответ севастопольской ватницы: “Что?! А автопробеги с триколорами, а Ритуал каждое воскресенье при любой погоде? Кстати, никто не знает, что с ним после прекращения финансирования? Живет еще или зачах? А плакаты по всему городу? Давайте откровенно: просто людям на тот момент это было не интересно. Это человеческая природа — хотеть побольше, здесь и сейчас. Просто тогда никто не обещал российских пенсий и зарплат города федерального значения, в отличие от момента 2014 года. Вот народ и захотел — здесь и сразу. Так устроен человек, что не все способны сложить причинно-следственные связи, поэтому не все поняли, почему это вдруг ушли украинские цены на продукты и отключилась электроэнергия с водой по СКК (Северо-Крымскому каналу). Ведь они же не этого хотели, а только зарплат. Кардинальное изменение предпочтений жителей Севастополя 2012-2014 годов лежит в норме поведения. Например, судетских немцев в 1938 году и так поднапрягала экономическая ситуация в Чехословакии. А тут под боком Гитлер пообещал построить великий рейх — почему бы не вспомнить историю и не вернуться в родную гавань? Так и произошло. Главное, вовремя и красиво пообещать. Увы, но мы такие. И современная политика это подтверждает. И не надо рвать туканы от статистики 2012 года”.

10. Нашлось что ответить и про “статистику 2012 года”, но автора этого сообщения уже забанили на севастопольском ватофоруме: “Полное отсутствие в украинский период сколько-нибудь организованного народного движения в сторону рф и регулярное игнорирование на выборах Русского Блока и на кольце Ритуала — больной мозоль писателей современной истории. Особенно портит картину ноль замученных в СБУшных застенках борцов за возвращение в родную гавань — ни доску мраморную на дом повесить, ни школу именем назвать”.

P.S. “Ведь они же не этого хотели, а только зарплат. А тут под боком Гитлер пообещал построить великий рейх — почему бы не вспомнить историю и не вернуться в родную гавань? Так и произошло”, — написала ватница вроде бы про 1939-ый год, а все равно читается как о 2014-ом.

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