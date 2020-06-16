1. В Киеве презентовали интернет-проект “Крим — це Україна”. Это “всеукраїнський онлайн-банк архівних, музейних, науково-публіцистичних, просвітницьких та інформаційно-аналітичних матеріалів на підтвердження тісного зв’язку Криму з материковою Україною”, — говорится на сайте. В рамках проекта уже опубликовано свыше 150 материалов. В наполнении сайта приняли участие 7 госархивов.

2. В Севастополе умер коллаборант Юрий Черников, в отношении которого прокуратура АРК 28 мая направила в суд обвинительный акт по статье о госизмене. Пособнику оккупантов было 62 года. Он активно помогал оккупантам оформить аннексию Крыма.

3. В декабре 2019 года оккупанты освободили ватницу в Керчи… от жилья и бизнеса — вышвырнули на улицу вместе с детьми из собственной гостиницы “Меридиан”. С тех пор, как выяснилось, отжатое автоматчиками здание, в котором в феврале-марте 2014 года ватница Анна Гурская размещала ихтамнетов, стоит пустым. Ватница всеми силами способствовала оккупации Крыма и еще 6 лет подряд махала триколором.

4. “В селе Ближнем воду в кранах видят теперь только по вечерам, с 18 до 21 часов. В курортном Орджоникидзе воду подают с 7 до 10 утра, и еще два часа вечером. Коктебель и Приморский обидели меньше: там воду отключают только на ночь. Успел помыться до 21:00 — молодец! Не успел — жди утра… Чем же объясняют отключения воды, которых не было уж не помню сколько лет? Двумя пунктами: необычно жаркой погодой и необходимостью подавать воду еще и в Судак. Отдельно замечу, что та вода, которая теперь идет из кранов в восточном Крыму, желтоватая. У меня тоже есть бак, я налил воду туда, через два дня на дне бака — осадок с палец толщиной. Зато вот этой отстоянной водой я могу поливать огурцы и помидоры, надеясь, что они не сдохнут сразу. Потом сообщу об урожае”. По ссылке прочтите наблюдения крымчанина о созданной оккупантами катастрофической ситуацией с водой.

5. Часть Симферополя и прилегающих сел оккупанты снова на полдня оставили без воды. Говорят, что виной всему очередная “авария”.

6. Новости вставания с колен: оккупанты снова планируют отправить засланцев из Крыма на Кубу. “Бизнес-миссия запланирована на ноябрь-декабрь текущего года. Совместно с нашим торгпредством на Кубе прорабатываются вопросы по поиску партнеров с кубинской стороны”. Пропагандоны тем временем напомнили: “В прошлом году делегация Крыма уже бывала на острове, однако без конкретных результатов — были только идеи по сотрудничеству, которые вылились в предложения обсудить их и отправить на Кубу новую делегацию, для которой за год так и не нашли никаких партнеров”.

7. В оккупированном россией Крыму выявили 7 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 2. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 733 человек, в том числе 187 в Севастополе. Умерли 20 человек, в том числе 3 — в Севастополе.

8. С 14 июня украинские контрольно-пропускные пункты на административной границе с аннексированным Крымом в Херсонской области возобновили работу. Тем не менее, всех въезжающих с материковой Украины граждан оккупанты обязали проходить двухнедельную самоизоляцию.

9. Вперед в прошлое: Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о заселении неженатых пар в один номер. “Если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется давать объяснения”. Оккупированный Крым тоже встрял.

10. Наш крымчанин опубликовал фото забора с колючей проволокой, которой оккупанты обнесли лагерь “Артек”, и прокомментировал: “Звичайний концтабір: стіна, ґрати, колючий дріт. Як концтабір називається? Аушвітц? Маутхаузен? Ні, це дитячий концтабір Артек. Зараз дітей немає, але до коронавірусу звідти періодично чулися автоматні черги. “Щасливе дитинство”.

11. Оккупанты в Крыму продолжают готовиться к победобесным парадам. В Керчи, например, снова заваривают люки. Кроме того, оккупанты будут перекрывать движение для репетиции шабаша.

12. После освобождения Крыма и в рамках декоммунизации, проспект Гагарина в Севастополе переименуют в проспект Илона Маска, а Москольцо в Симферополе — в Масккольцо.

13. В ватной ялтинской группе ВК опубликовали опрос на тему “довольны ли вы жизнью в россии?”. Из 2339 человек и ольгинских троллей, принявших участие в голосовании, “ДА” ответили 904 человека (39,24%), “НЕТ” ответили 1063 человека (46,14%). Вариант ответа “Я не из Крыма” выбрали 337 человек (14,62%). Один из комментариев был достаточно красноречив и не лишен смысла: “За "да" будет ставить вся россия саранчовая, кроме крымчан”.

P.S. Сегодня мы вновь вспомнили историю о керченской ватнице, которая радостно встречала россию и помогала армии захватчиков в 2014 году, а потом, на протяжении шести лет, вывешивала огромный триколор на здании собственной гостиницы “Меридиан”. За это россия наградила ватницу отжатием здания гостиницы, которое, кроме прочего, являлось и жильем ее семьи. Один из наших крымчан прокомментировал эту историю так: “Естественный ход событий: ватники зовут русню — затем их грабят. А затем они (ватники) не понимают: ведь звали грабить соседей, а ограбили их самих”. И таких историй уже тысячи…