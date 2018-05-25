1. Делегат Курултая крымскотатарского народа Асан Эгиз, похищенный оккупантами вчера днём, нашёлся. Полицаи остановили его машину, потом неизвестные люди в масках и в форме ГИБДД накинули на голову мешок, затолкали крымского татарина в свое авто, связали руки, поставили ноги на грудь и голову похищенного и полтора часа избивали, колеся по Симферополю. После этого крымского татарина вывезли за город и выкинули в лесу, приказав считать до 200, лёжа лицом вниз. Адвокат Николай Полозов отметил, что подобным образом похищали и других крымских татар, после чего они подвергались жестоким пыткам. И сегодня исполняется ровно два года с момента похищения оккупантами Эрвина Ибрагимова, который не найден до сих пор.

24 мая 2016 года в 22.17 он позвонил отцу и спросил где лежат документы на машину. Это был последний звонок Эрвина Ибрагимова домой. Уже 2 года его отец пытается добиться от следствия каких-то действий. Но безуспешно.

"История политузника" - о пропавшем в Крыму Эрвине Ибрагимове pic.twitter.com/mpnU8Gdi5h — Крым. Реалии (@krymrealii) 24 травня 2018 р.

2. Оккупанты решили повесить все проблемы в здравоохранении Севастополя на главврачей медучреждений города, составив “расстрельный список” (это цитата). Врачи и пропагандоны заговорили о возвращении 37-го года. А мы вас ещё в 2014 году предупреждали, что так и будет!

3. Очередное ДТП с ихтамнетами на некогда курортном полуострове. На трассе под Керчью военный КАМАЗ оккупантов протаранил легковой автомобиль, водитель которого был доставлен в больницу .

4. Оккупированный Крым все больше вовлекается в обслуживание российских военных авантюр не только на Донбассе, но и в Сирии, а жители Крыма становятся обслугой военной базы. Подробней прочтите по ссылке http://qha.com.ua/ru/voina-bezopasnost/krim-vse-bolshe-vovlekayut-v-obslujivanie-rossiiskih-voennih-avantyur-timchuk/192615/

5. По официальным российским данным, за время аннексии полуострова уровень замещения населения составил порядка 17%. Некоторые украинские аналитики считают, что процент замещения может быть выше.

6. Ватостопольцы озаботились самоидентификацией: “Термин "понаехали" впервые был введен в международную практику североамериканскими индейцами”, “Ну и где теперь те индейцы? Жалкие остатки в резервациях? Вот и нам раздают стеклянные бусы в виде "реконструкции" скверов и пляжей, а финалом будет резервация”, “Финалом будут ранчерии (поселения) и гордые туземцы на побегушках”, “М-да, такое уже впечатление, что севастопольцы — это какая-то особая национальность”, “Да уж. На улице каждый второй — из Донецка, Москвы или Сибири”.

7. Появились фотографии предателя Украины Андрея Ростенко, которого оккупанты в 2014 году назначили “мэром” Ялты. В 2017 году предателя сняли с этой должности, и он уехал в Москву, где его вчера арестовали на 2 месяца. Он же является родственником Гоблина.

8. Жители села Чоргунь (Черноречье) под Севастополем протестуют против укрепления русла реки Черная бетонными плитами. А проблема в том же, в чем и с Ханским дворцом: 1) Липовая экспертиза; 2) Отсутствие информации для населения на этапе подготовительных работ; 3) Безумное уничтожение природы и истории Крыма.

9. Сегодня оккупанты закрыли крупнейший торговый центр Севастополя “Муссон”. Владелец центра Владимир Плотка, радостно встречавший оккупантов и баллотировавшийся в Госдуру от Севастополя, прогнозирует, что ближайшие пять месяцев “Муссон” навряд ли возобновит свою работу, и называет действия оккупантов — беспределом. Но оккупантам мало просто закрыть — они подали ещё один иск — о сносе торгового центра. Тысячи людей уже остались без работы, а жители города — без любимого места отдыха . Ватники, пребывая в шоке, начали выть в соцсетях.

10. По поводу закрытия ТРЦ “Муссон”. Большинство владельцев других торговых площадей в Севастополе радостно потирают свои мышиные лапы. Они не понимают, что уже скоро с ними произойдёт то же самое. К тому же, некоторые ТРЦ до сих пор закрыты.

11. Оккупанты сегодня закрыли крымскотатарское кафе Караван-сарай “Салачик” в Бахчисарае. Владельца кафе — Марлена Асанова, отца 12-ти детей — давно объявили “террористом”.

12. Нож в спину вате от итальянских братушек: “Кто-нибудь получал итальянскую визу с рос. документами и крым. пропиской? Какие доки требуют в посольстве в Москве?”, “Да. Получали в 2015, 2016 и в 2017 году. Никаких проблем не было. Все документы — севастопольские. Прописку никто не спрашивал”, “Получал в середине 2017 и не получил в конце 2017. Первый раз — никаких проблем/вопросов к севастопольским документам. Второй раз — отказ с предложением с крымской пропиской отправляться в Киев за визой. Это официальный ответ итальянского консульства. С честными документами получить нереально”.

13. Двустульежопость перестает быть комфортной. Севастопольский ватник поделился с собратьями по разуму веселыми приключениями своего общения с украинскими пограничниками. Прочтите по ссылке https://twitter.com/Kosstik8/status/999391191945891840.

14. Ватники снова начали распространять слухи о том, что Украина у всех крымчан при выезде на материк забирает украинские паспорта: “Ребята, подскажите, пожалуйста, обстановку на границе Украины (желательно Чонгар). Прошел опять слух, что украинские паспорта с крымской пропиской на укр. границе забирают (хоть и не имеют права)!! Может, за последние дни кто-то пересекал?”. Ответы: “Все гуд, у меня знакомый вчера без проблем выехал. Именно через Чонгар”, “Боже, что за бред))))”, “(Наглухо упоротая пишет) А у меня знакомые не выехали. Увидели крымскую прописку — паспорт изъяли. Наши власти просят воздержаться от поездок в Украину”, “(Ещё более наглухо упоротая) А что, по российскому паспорту проблема в Украину ездить?”.

15. И вот таких типа туристов будет много. А ещё добавьте крымскую вату, которая по мосту катается туда-назад, как на аттракционе… Я уже представляю, какое количество “туристов”, оккупанты нарисуют в этом году: “Привет, местные жители! Я с Кубани, мы с мужем планируем на выходных съездить на один день в ваш город (Керчь). Все, что нашла в Интернете, это крепость Ени-Кале, гора Митридат, Розовое озеро. Посоветуйте, пожалуйста, ещё хороших мест в вашем городе”. Мне два ответа понравились: “Заезжайте на автовокзал, там можно билеты назад домой взять” и “Кладбище”.

16. Ялтинские ватники делятся фотографиями российских турЫстов, замеченных на набережной города.

17. Два вечера подряд в одной из школ Ялты (вероятно, не только в ней, просто прохожу рядом с этой) слышал репетицию церемонии последнего звонка. Но почему-то именно вечером (20-21 час) и на полную громкость, что слышно издалека, с акающим голосом ведущего: “Смирно! Разрешите начать!”. Потом звучат гимны, марши и шагоммарши.

P.S. Всё чаще пропагандоны, ватники и пособники оккупантов заимствуют риторику проукраинских крымчан, описывая ужасы оккупации. Обо всем, что будет происходить в Крыму, мы предупреждали ещё в 2014 году. Нас не слушали и называли “фашистами”. Теперь же всем жителям Крыма отведена только одна роль — роль восторженных статистов. Все, кто не вписывается в эту трагикомедию, отведена незавидная участь. Впрочем, как и тем, кто преуспел в актерском мастерстве. Ведь в нашем случае смена декораций требует и смены статистов — даже восторженных.