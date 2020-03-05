1. На пункте пропуска “Чонгар” на административной границе между оккупированным Крымом и Херсонщиной 3 марта прошла акция, приуроченная к шестой годовщине захвата полуострова россией.

2. Оккупанты в Ялте через карманный “суд” решили бросить в психиатрическую больницу политзаключенного Юнуса Машарипова, которого обвиняют в “незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ”. Адвокат подает апелляцию. Политузник, арестованный в сентябре 2017 года и подвергавшийся пыткам, пока находится в СИЗО h

3. “Россия использует Крым как форпост для проекции силы не только в нашем Черноморском регионе, но и как свою основную базу для применения войск россии в Сирии. Соответственно, эта угроза растет и для нас. Те же боевые самолеты и вертолеты, которые дислоцированы на севере полуострова, могут в соединении с воздушно-десантными войсками выполнять штурмовые операции на нашей территории. Это мы видим из оперативной боевой подготовки российских войск, которая проводится в Крыму”, — сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, который также добавил, что численность военнослужащих россии в Крыму за шесть лет выросла в 2,5 раза — с 10-12 тысяч до 32,5 тысяч голов

4. Оккупанты в Симферополе создали очередную “народную дружину”. Даже ватные активисты говорят, что чем больше таких дружин (а их в Крыму уже 48, в составе которых почти 1000 человек), тем страшней и опасней ходить по улицам

5. Появилось эпическое видео с задержание Степанченко (пиНжак) в Москве. Очень напоминает, как его задерживали в Алуште в 2016 году. Ну как, прогнал бандеровцев? Напомню, Степанченко отсидел 3 года в тюрьме, а 21 февраля 2020 года в Москве вышел с протестом против репрессий. 28 февраля его за это снова посадили в СИЗО на 10 суток

6. Авиакомпания “Белавиа” и Белорусская железная дорога ответили на письмо фейковой “Белорусской общины Крыма”, которая в лице звезды сайта “Миротворец” Романа Чегринца по указке Кремля просила открыть транспортное сообщение с полуостровом. Белорусы ответили, что это “не целесообразно”. Вот так культурно на 3 буквы послали. Но это еще не всё. Теперь оккупанты “ждут ответа белорусского МИД на предложение открыть в Симферополе консульство Белоруссии” — цитата. Интересно, насколько логично просить БелЖД ездить в Крым, когда собственная РЖД чурается полуострова как огня?

7. Обмелевшее Симферопольское водохранилище к лету, вероятно, получит лицензию на добычу песка и других бесполезных ископаемых

8. Крымские фермеры жалуются: “Когда работал Северо-Крымский канал, шли испарения, они превращались в дожди, и таких проблем не было. Даже если сейчас будет урожай, он не будет таким, как до 2014 года”. Но даже на этот скудный урожай спрос невелик: “Раньше реализация урожая всегда была на хорошем уровне: приезжали из Украины, из Прибалтики, Беларуси, Европы, богатых россиян было много. Сейчас туристов намного меньше, в основном это россияне, и покупательная способность у них заметно снизилась. Если раньше у нашей точки постоянно две-три машины стояли в очереди, то сейчас дольше ждешь, когда хоть кто-то остановится”

9. “С 1 апреля куб холодной воды для жителей приморских городов (кроме Черноморского и Ялты) будет стоить примерно 160 руб, а с водоотведением — 350 руб. Цена актуальна после превышения расхода 7 кубов. Касается городов: Алушта, Саки, Евпатория, Керчь, Феодосия (особенно весело будет тем, кто поливает огороды)”, “Вчера прошла эта новость. Сегодня я об этом рассказал многим знакомым (в Феодосии). Все от восторга забыли даже матюки. А после обеда по городу водоканал стал развешивать объявления о том, что в городе вводится дифференцированный расчёт за воду”

10. Севастополь отгребает камни с неба, обильно присыпавшие медицину города: “Я пришла очередь занять в 5.45. А когда расцвело, то все увидели объявление: Внимание! Запись к врачам терапевтам и узким специалистам будет производиться согласно расписанию с 5 марта на 19 марта. В связи с тем, что 18 марта выпадает на праздничный день (прим — день аннексии)! 4 марта записи нет!! К эндокринологу запись будет производиться с 6 марта на 20 марта!”. Нечего по поликлиниками шастать! Вирусы, эпидемии нам и не страшны, как видите!

11. Как холопы в Судаке к сцарю взывали: “Уважаемый владимир владимирович, Крым вернулся в родную гавань — это ваши слова. Скажите, разве за этим Крым вернулся в родную гавань? Посмотрите, что творят местные чиновники: захватили детский пляж, запихали бетон, поставили бетонный забор, поставили свои катера, преградили доступ туристам и местным жителям. Люди, которые вами поставлены в Крыму руководить, творят беспредел”

12. Дочка т.н. “главы Симферополя” Елены Проценко Арина покутила в Киеве. Теперь пропагандоны бьют во все колокола и задаются вопросами, а так ли рада семья Проценко “воссоединению Крыма с россией” и не являются ли тайными бандерами и владельцами украинских паспортов. Вопросами задаются пропагандоны из Севастополя “Примечания”. Такими тупыми вопросами могут задаваться только понаехавшие, т.к. никто из крымчан официально не отказывался от украинских паспортов, а у Гоблина и Ко, включая Проценко, паспорта лежат в сейфах отделов кадров

13. Вот так сегодня выглядит прогулочный теплоход “Саманта Смит” в порту Ялты. Оккупанты сожгли двухпалубный теплоход еще в октябре 2015 года. С тех пор он гниет на причале. “В порту появилось новое понаехавшее начальство, и флоту стремительно случился ахтунг. Сгорело примерно так же, как и Кузя, "Князь Владимир" и прочие. Топить и палить свои суда — старая руцкая традиция”, — добавил житель Ялты

14. Поправки в российской конституции одобрят 18 марта — в день аннексии, который оккупанты назвали “днем присоединения Крыма к россии”. Типа это должно поднять старые дрожжи величия у рашистов, когда они всей страной гордились тем, что вторглись в Украину

P.S. “Завоевание больнее всего сказывается на будущем завоевателей” — по ссылке предлагаю прочесть статью Портникова. В статье речь пойдет о том, как россия, переписывая конституцию под хотелки плешивого царька, превращается в “Большой Крым”

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