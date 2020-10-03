1. Оккупанты в Севастополе провели обыски как минимум по девяти адресам членов религиозной организации “Свидетели Иеговы”. На данный момент известно, по меньшей мере, о пяти задержанных, которых обвиняют в “организации деятельности экстремистской организации”. Пока известно имя лишь одного из фигурантов данного уголовного дела. Им является бывший председатель религиозной общины в Севастополе — Евгений Жуков

2. Совладелец сети кофеен "Сибирские блины" Игорь Сизин найден зарезанным в Евпатории, куда он понаехал, чтобы отдохнуть на украденной его страной территории. Отдохнуть не получилось. Подозреваемого в убийстве задержали в Курске — тоже понаех

3. Совет ЕС принял решение о дополнении списка индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, подрывающих целостность и суверенитет Украины, двумя физическими и четырьмя юридическими лицами, причастными к строительству Крымского моста. В обновленный санкционный список вошли Александр Ганов — генеральный директор “Гранд Сервис Экспресс” и Леонид Рыженькин — замгендиректора инфраструктурных проектов компании “Стройгазмонтаж”. Под санкции также попали “Ленпромтранспроект”, Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога и Крымская первая страховая компания

4. Санкции Европейского союза, которые были введены из-за действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, на данный момент действуют против 177 лиц и 48 организаций. Об этом сообщается на сайте представительства ЕС в Украине. “Они (санкции) касаются запрета на въезд и замораживания активов. Запрет на въезд препятствует въезду на или транзиту по территории Европейского союза лицам, которые были внесены в санкционный список. В то же время, замораживание активов касается средств и экономических ресурсов как лиц, так и организаций. Кроме того, гражданам и компаниям Евросоюза запрещено предоставлять средства лицам, оказавшимся в списке. ЕС и в дальнейшем осуждает нарушение международного права россией. Также Евросоюз остается непреклонным в своей поддержке территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины”

5. Крымский винзавод “Массандра” оккупанты готовят к продаже — предприятие уже перевели в статус акционерного общества

6. Если вброс, то хороший: “Прошу анонимно. В Нагорном Карабахе началось движение. Мы все думали, что конфликт будет с НАТО и у берегов Крыма. А тут бабахнуло с другой стороны. Офицеры ходят серьёзные и хмурые, из совещаний не вылазят. Начали устраивать очередные строевые смотры. Опять сидим на изжоге, ждем тревогу. Но меня терзают смутные сомнения. Не подготовка ли это к возможной переброске в Карабах? Мне осталось пару месяцев до окончания контракта, и что делать, если запрут в Карабах? Тут же никого не спрашивают, "хочешь или не хочешь". В армии первым делом "надо". А я не желаю отдавать свою жизнь за чьи-то политические интересы. Пусть эти айзеры сами между собой разбираются. Наши-то какие там интересы? И так в стране уровень жизни ниже плинтуса. Правительству в очередной раз деньги некуда девать? В данном случае будут уместные слова генерала Уильяма Уэстморланда: войну начинают не военные, войну начинают политики”

7. Новый антирекорд: в оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 98 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 25 (+ 1 смерть). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 5813 человек, в том числе 1058 в Севастополе. Умерло 113 человек, в том числе 29 — в Севастополе

8. Оккупанты в Крыму вводят обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте

9. На фоне стремительного роста заболевания коронавирусной инфекцией жители Крыма снова требуют закрыть мост от заразы: “Пусть перекроет мост и закроет авиасообщение с Москвой и Питером. Или опять москвичи и питерцы весь свой СПИД привезут в Крым? Как поддержать туризм, так для них Крым — помойка и дорого. А как отсидеться подальше от дома, так прут в Крым как саранча”, “Нехрен было сюда всех пускать, бараны. Они отдохнули, а мы сдыхаем медленно”

10. Гордые в прошлом и униженные оккупантами ватостопольцы делятся секретами получения посылок из Китая: “Подскажите, то, что присылает Али анкету, отсылать им со сканами паспорта?”, “Отсылать, отсылать. Пририсовать в фотошопе магаданскую прописку, почистить exif и отсылать. Кто не умеет фотошоп, можно скачать на руборде генератор паспорта”, “Вы издеваетесь? Думаете, что это смешно? Учитывая вашу информацию в акке, очень надеюсь, что никто не воспользуется советами. Народ, смотрите сюда. Вообще нет никаких заморочек со сканом паспорта. Фотографируете его на телефон. При помощи простейшего фоторедактора убираете следующие цифры с фото: серию паспорта, дату и место (!!!) рождения. Оставляете только дату выдачи паспорта и "срок годности". Учитывая, что дата выдачи часто очень говорящая, особенно, если массово начнут слать подтверждения, то мой совет: если есть, возьмите загранпаспорт. Опять же, уберите все цифры с серией, датами рождения и оставьте только даты выдачи и годности. Отдельно хочу сказать тем, кто не в курсе. Дату рождения в мире считают той информацией, которую ни в коем случае нельзя светить где ни попадя. Для Али в паспорте важны фото и фамилия прежде всего. Прописку вообще никто не просит. Относительно второго документа ничего оптимистичного сказать не могу. Придётся напрягать фантазию. Даже если бы были варианты, то не сказала бы, ибо сами понимаете, почему”

P.S. Слышал разговор двух понаехов, которые обсуждали оформление паспортов их детям. Один другому говорит: “Чтобы не запачкаться Крымом, документы лучше оформлять на материке (прим — в россии)”. Сначала обгадили нам в Крыму жизнь, а теперь боятся запачкаться собственным же дерьмом.