Крымчане сегодня поздравляли Украину с 29-ым Днем Независимости. Сегодняшний дайджест посвящу этому празднику, а также добавлю несколько не вошедших в предыдущий выпуск сообщений крымчан, посвященных Дню государственного флага, который мы отмечали вчера:

1. З Днем Державного прапора України! Для мене це не просто “один з державних символів країни”, це символ боротьби за свободу! Коли я бачу його на “кордоні”, я знаю, що я на волі, у вільній Україні, я дома! Слава Україні!

2. Зі святами! Прапори України у Ялті та на скелях над Ялтою.

3. Паблік Ялти весь у святкових кольорах.

4. Наши люди из оккупированных россией Симферополя и Севастополя поздравляют свою страну — Украину — с праздниками: с Днем государственного флага и с Днем Независимости!

5. Заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла сегодня наградили Орденом “За заслуги” ІІІ степени на торжествах в честь Дня Независимости Украины в Киеве. Орден ему передадут в оккупированный Крым.

6. Госсекретарь США Майк Помпео поздравил народ Украины с 29-й годовщиной независимости страны: “Поддержка Соединенными Штатами свободной, жизнестойкой и демократической Украины незыблема. Мы остаемся полностью преданными дипломатическим усилиям по пресечению агрессии россии на востоке Украины. Как мы заявляли в Крымской декларации, США отвергают попытку россии аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политической позиции, пока россия не вернет Украине полный контроль над всей украинской территорией. Дружба между нашими странами никогда не была крепче, и мы надеемся продолжать наше партнерство и сотрудничать с руководством и гражданами Украины, которые строят светлое, безопасное и демократическое будущее. Желаю вам дальнейшего процветания и успехов в последующие годы”.

7. Важко впорядкувати думки… Не так хотілося б святкувати головний День країни… Нехай нам вже “доленька наспіє” — щоб разом і назавжди… З Днем Незалежності, Україно! Твій Крим.

8. Зі святом!

9. Крим святкує зі своєю країною: “Не могу не поделиться. Симферополь. Парнишка-курьер, который привез воду, меня он не знает, только что поздоровался, войдя в квартиру, и сказал: “С праздником!”. Если честно, я не ожидала. Тож зі святом вас теж! З Днем Незалежності України”.

10. Зі Святом, моя Країно!!!!

11. ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ! СЛАВА УКРАИНЕ!

12. Зi святом, Шановна Хунта!

13. Крымчане, которые после начала оккупации Крыма россией были вынуждены покинуть полуостров, сегодня поделились с нами своими фото и видео с “Марша захисників”, который состоялся в Киеве в честь Дня Независимости Украины.

14. Военные из Крыма, в том числе крымские татары, впервые прошлись отдельной колонной на Марше Независимости Украины в Киеве. В составе колонны также были крымчане, которые были вынуждены покинуть полуостров: это волонтеры и бывшие политзаключенные, в том числе Владимир Балух, Исмаил Рамазанов и Игорь Мовенко. Сегодня на Марше собралось порядка 50 военных крымских татар, а возглавлял колонну самый пожилой из них — ветеран АТО, доброволец батальона “Айдар” Смаил Меметов. Военный из Севастополя, капитан второго ранга ВМС Тимур Баротов рассказал, что был рад видеть сослуживцев из Крыма: “Мы давно думали собрать на День Независимости военных из Крыма. В этом году нам это частично, но удалось. Сегодня мы (военные из Крыма) шли плечом к плечу своей колонной, нам все кричали "Крым — это Украина". Такая поддержка тысяч людей очень заряжает энергией. Но все еще впереди, впереди освобождение Крыма. Мир наступит только после победы, поэтому я всем желаю мира”.

15. В оккупированной россией Керчи наша смелая крымчанка сделала фотографию с украинским флагом на берегу Черного моря, чтобы показать, что в Крыму живут далеко не только предатели.

16. Мила моя Україна, я вітаю тебе зі Святом! Я дуже тебе люблю та ніколи не зраджу!

17. В Севастополе отметили День Независимости Украины. Так, в центральном Ленинском районе перед зданием оккупационной администрации на аллее городов-героев возложили цветы к памятнику-стеле Киева, а в Гагаринском районе букеты в цветах украинского флага принесли к памятнику Тараса Шевченко. За севастопольцами возле памятника наблюдали российские полицаи.

18. Вышел на улицу и встретил соседа. Ладно, я почти пьяный, у меня есть повод, но и сосед в умат готовый. Спрашиваю, что такое, что за праздник? Ответ потряс (ярый ватник, если что): “Сегодня 24 августа. Независимость”, — и добавил: “НУ ЕЕ НА Х.Й, ЭТУ РОССИЮ!”.

19. З Днем Незалежності, Україно! Енвер Ізмайлов грає національний гімн. Просто послухайте!

P.S. “Мир наступит только после победы”, — сказал не предавший Украину военный из Севастополя, капитан второго ранга ВМС Тимур Баротов. К сожалению, этот праздник больше никогда не будет проходить без слез. Слишком дорогую цену Украина продолжает ежедневно платить за то, чтобы стать Независимой и по-настоящему единой, без топчущего нашу землю сапога российских оккупантов. Поэтому и завершить сегодняшний выпуск я хочу видеорядом, напоминающим о том, что наша борьба продолжается, а на оккупированных территориях продолжают жить граждане Украины, которые верят в свою страну и любят её! “З Днем Незалежності, Україно! До зустрічі в Криму!”…