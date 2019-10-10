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10 жовтня • оновлено в 14:10
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КРИМський бандерівець
КРИМський бандерівець
Український блогер з Криму Всі статті автора

Новости Крымнаша. Я не вмію без тебе жити, Україна моя, Україно!

13т Читати матеріал російською

1. Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Мартин Сайдик позволил себе сепаратистские высказывания относительно Крыма, оправдывающие аннексию, и отказался отвечать на вопрос о территориальной принадлежности полуострова. И нам предлагают, чтобы ублюдки из этой гнилой конторы следили за “выборами” на оккупированной россией части Донбасса? Мрази!

2. Подводная лодка Черноморского флота оккупантов “Колпино” провела стрельбы крылатыми ракетами “Калибр”, которые могут нести ядерный заряд. Оккупанты доложили, что обстрел береговой линии произвели в районе полигона Опук, недалеко от некогда курортной Феодосии

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3. По итогам осенней призывной кампании 2019 года российские оккупанты возбудили порядка 20 уголовных дел в отношении крымчан, которые отказались служить в армии российских нацистов. Только 1 октября 2019 года было вынесено 4 приговора в отношении “уклонистов” — один вынес т.н. “судья Кировского районного суда” Игорь Галин, а еще три приговора — т.н. “судья Гагаринского районного суда” Павел Крылло

4. Бухта Ласпи становится “Новой Ялтой” для “российской элиты”. Ранее недостроенный дворец Айя Януковича доделали под спикера СовФеда Валентину Матвиенко. Теперь на месте пансионата “Изумруд” начинается строительство нового дворца. Скорее всего, для патриарха Кирилла. Дворец Айя Матвиенко нанес вред заповеднику “Мыс Айя” и значительно повредил средневековое поселение ремесленников с гончарными печами на месте б/о Батилиман (СевГорЭлектротранс). Дворец Гундяева строится на границе еще одного средневекового поселения. Охранные раскопки 1950-х годов — под строительство трассы Ялта-Севастополь. А что, спросите вы? Ватостопольцам и простой русне можно ушатать гончарную печь на Аязьме, а “богобоязненным” Матвиенко и Гундяеву нельзя?!

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5. Оккупанты притащили в Севастополь очередного понаехавшего из Пензы, которого назначили “главой МЧС”. Оккупанта зовут Дмитрий Козлов

Новости Крымнаша. Я не вмію без тебе жити, Україна моя, Україно!

6. Оккупанты радостно отрапортовали, что в этом году отобрали у крымчан и их родственников, которые направлялись с материковой Украины в Крым, “более 7 тонн продуктов животного происхождения, 211 голов животных и птицы”. Только за последние 2 недели вес отобранной “продукции растительного происхождения составил 284 килограмма. Также было задержано 383 килограмма продуктов животного происхождения и 10 голов животных”. Оккупанты отметили, что “водители пытались завезти их (прим — продукты), спрятав в машинах. Особой популярностью у нарушителей фитосанитарного и ветеринарного надзора пользуются колбаса, рыба, яйца, сало, помидоры и огурцы”. А вы когда-нибудь слышали, чтобы за годы оккупации крымчане пытались что-то вывезти из Крыма? Нет! Потому что здесь сплошное российское дерьмо!

Новости Крымнаша. Я не вмію без тебе жити, Україна моя, Україно!

7. Понаехавшая в Севастополь из Нижнего Новгорода рашистка скулит: “Я понимаю, что не хватает врачей, но в регистратуру же можно добавить специалиста? Поток людей бесконечен. Чтобы поставить печать на справку, минут сорок в очереди отстоять надо. Это после полуторачасового ожидания приема у врача по записи”. Скулящая понаехавшая лично в ответе за убийство медицины Крыма родной ее гаванью. Вали назад в Залесье!

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8. Нет, не дождетесь: “У меня вопрос к мамочкам города (Севастополя)! Нам в три месяца поставили диагноз и назначили массаж. Сейчас нам год, а в очереди на массаж мы ещё 15-ые. Медсестра поликлиники, которая на Московском, говорит, что талоны выдаются на одного ребёнка раз в два месяца, что массажа мы не дождёмся! У вас так же?”

9. Оккупанты заявили, что число громкоговорителей на улицах Севастополя увеличат в 1,5 раза — до 120-ти. Как же они бесят на остановках, капец. Песни эти балалаечные, реклама убогая…

Новости Крымнаша. Я не вмію без тебе жити, Україна моя, Україно!

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10. Даже наши ватники обратили внимание на то, что по российскому зомбоящику, когда показывают свои лживые новости из Крыма, полуостров подписывают как “Таврида”. Смысл понятен и очевиден: Крым — украинский, коренной народ — кырымлы. А Таврида — хто зна, шо воно таке

11. На паблике Ялты “экстремисты” опубликовали фотографии сразу трех круизных лайнеров, которые стояли в порту города ровно 6 лет назад, 9 октября 2013 года. В оккупации порт может рассчитывать разве что на плавающую лохань “Князь Владимир”

Новости Крымнаша. Я не вмію без тебе жити, Україна моя, Україно!

P.S. “Я не вмію без тебе жити, Україна моя, Україно!” — такие слова звучат в песне, которую написал житель оккупированной Ялты Егор Богнев вместе со своим другом-поэтом. Егор Степанович — сварщик, но в свободное от работы время пишет музыку и песни. Многие из них на украинском языке и про Украину. Крымчанин рассказывает, что выучил и полюбил украинский язык еще в школе, когда читал Лесю Украинку и Тараса Шевченко. Надеюсь, оккупанты вдруг не “найдут” у крымчанина патроны, как у Балуха. Звуками гитары завершаю сегодняшний выпуск…

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Автор
КРИМський бандерівець КРИМський бандерівець
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Блог КРЫМского бандеровца
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Командир «Азова» грозится положить своих боевиков за каждое село Донбасса Украинские националисты грозят вооруженным мятежом на линии разграничения в случае, если военные отойдут оттуда в соответствии с «Минскими договоренностями». Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил второй командир неонацистского полка «АЗОВ» Игорь «Черкас» Михайленко,
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В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" с 2019 по 2024 годы в Крыму сдадут в эксплуатацию 3,5 млн квадратных метров жилья. "Это на 30% больше, чем в 2014-2018 годах. При этом около 2 млн кв. м нового жилья будет приходиться на многоквартирные жилые дома", - сказал Скорин, добавив, что к 2024 году в Крыму будут ежегодно сдавать около 650 тысяч квадратных метров в год.
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