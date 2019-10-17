1. Череда сильных взрывов, всколыхнувших всю округу, прогремела вчера рано утром в районе села Вилино на Западе оккупированного россией Крыма и стала причиной перекрытого проезда из Евпатории в сторону Севастополя.

В военном КАМАЗе оккупантов начали детонировать боеприпасы. Жители Крыма в соцсетях прокомментировали очередное ЧП на военной базе: “В 6:15 прогремел первый взрыв. В общем счете насчитали около 10 взрывов. Загорелась кабина КАМАЗа, из нее выскочили вооруженные люди в масках, но сами с огнем не справились. Когда пламя охватило кузов машины, они поторопились укрыться за здание шиномонтажа. После чего прогремели взрывы. Приехали саперы, миноискателями собирали осколки снарядов. Что перевозили военные и количество жертв — не сообщается. Прошу прощение за малое количество фото — заставили удалить все, но часть додумался отправить в корзину”, “Называется, хотели мира — получите”, “Переодетые натовцы за печеньки хосдепа приехамши попугать тех, чей покой охраняют ржавые банки с просроченными пукалками”, “Это пердаки рашиков рвутся)))”, “А зачем вообще боевые? С кем война-то?”, “Набухались”, “Это и есть те самые фашисты, которые должны были якобы приехать. Гребаная ПаРаша!”, “Час назад уже ложили асфальт (прим — на месте взрывов)”, “С такими защитниками и враг не нужен”, “Перевозили снаряды, говорят. Не довезли”, “Скоро напишут, что отбивались от украинской ДРГ”

2. Новости из рубрики “Зато без бандер”: бухой понаехавший чеченец устроил стрельбу в одном из баров оккупированного рашистами Севастополя. В результате стрельбы жертву нападения доставили в больницу

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3. Участник Евромайдана, житель Ивано-Фанковска Николай Шиптур вместе с тремя другими знакомыми ему активистами в марте 2014 года отправился в Крым, чтобы принять участие в украинской акции к 200-летию Т. Шевченко. Его поймали, избили, пытали, после чего дали 9 лет колонии строго режима. Шиптура не могут посетить украинские консулы, так как он находится в Крыму. Писем Николай получает очень мало. Иногда ему, по словам супруги, приносят письма от неравнодушных людей. Юлия Шиптур просит не забывать ее супруга, писать ему чаще. Письма помогают украинцам выжить в заключении.

4. Оккупанты в Крыму изменили название “Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан”. Теперь в названии оккупационного ведомства нет упоминания о депортации. Могут повторить?

5. Посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере заверил, что политика его страны по непризнанию аннексии Крыма не изменилась. “Наша позиция такая же, как и раньше. Мы не признали аннексию, наша политика в отношении Крыма не изменилась, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, включая Крым и Донбасс”. Ранее МИД Украины направило ноту протеста Турции в связи со встречей Эрдогана с коллаборантами и пособниками российских оккупантов Поклонской и Бальбеком

6. Крымчане “задолжали” россии сотни миллионов рублей налогов: фото “должников” с именами, фамилиями и суммой долга оккупанты передадут “в газеты и на телевидение”. Оккупанты заявили, что не нарушают ничего, т.к. люди сами размещают свои фото в соцсетях. Один из жителей Ялты добавил: “В соседней россии по улицам ездят грузовики с мегафонами и объявляют должников по фамилиям… Так и в Крыму будет”

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7. В Ялте освободилось помещение от очередного закрывшегося бизнеса. Раньше с шариками на входной группе открывались магазины. А теперь шариками заманивают новых арендаторов в пустующее помещение

8. Понаехи голосуют ЗА заборы, ибо привыкли. Без клеток не уютно им: “Металлодетекторы им не нравятся. А как какое ЧП, так виновата власть, Медведев, путин, Сечин и т.д. Может, лучше перестраховаться сейчас, чем потом жалеть?”, — написал понаехавший из Санкт-Петербурга и получил ответ от ватника из оккупированной Феодосии: “Как всегда, понаехи за заборы. Сами привыкли жить как животные в клетке, и нам свое пытаются навязать. Как мы столько лет без заборов жили, и терактов не было”

9. Из жизни понаехов или добро пожаловать отсюда. В ялтинской группе написали: “Звонит мне вчера соседка из понаехов и спрашивает: как вы думаете, может, квартиру продать и обратно в Челябинск рвануть? Хорошая женщина — уехала от черного снега, думала, в Крыму все хорошо! Сейчас пенсии не хватает с нашими ценами на продукты. Звонит родственникам, жалуется, плачет. Говорит, не могу сидеть на шее детей. Они ей по 5000 в месяц подкидывают! Квартиру за те деньги, что купила, продать не может. Проклинает нашу недовласть и медицину. Депрессует тетка. Соседи из Питера уже уехали. У них квартиру военные купили из Новосибирска. Тоже в ахере! Говорят, лучше приехать раз в год отдохнуть, чем мучиться здесь без работы и возможности на самореализацию. Недавно выдал фразу: я за этими русскими свиньями убирать не буду, грязное отребье! Я прям посмеялась от души!”

P.S. Ватники очень сильно боялись “страшных бандеровцев” со стороны Перекопа, а оказалось, что бояться надо тех, кто в большом количестве понаехал совсем с другой стороны. Но и это не главная опасность. Взрыв военного КАМАЗа наглядно продемонстрировал, что в оккупированном Крыму никто не может быть в безопасности. Да еще и зная всю эту российскую расхлябанность… Кстати, любителям погонять по мосту-скрепе или трассе смерти, именуемой “Таврида”, стоит задуматься, ведь через мост и трассу в Крым и из него идут большие колонны военной техники. И кто его знает, что там, когда и какой силы у них снова рванет. И ведь обязательно рванет! Россия несет только войну, смерть и разруху. Всегда!

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