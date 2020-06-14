1. “Сын говорит, что ему надо вырасти, быть сильным и освободить своего отца”. Узник Кремля Рустем Исмаилов до своего ареста жил в Симферополе. У него дома осталось трое детей. В октябре 2016 года его, а также четырех других крымских татар, оккупанты задержали после обысков и обвинили в терроризме. Супруга политзаключенного Рустема Исмаилова рассказала о том, как живет его семья сегодня. О судьбах этих людей важно рассказать, чтобы напомнить: списки узников, которые на первый взгляд кажутся безликими, не просто перечни фамилий — у каждой из этих фамилий есть своя история и своя трагедия.

2. Оккупанты в Симферополе избрали меру пресечения задержанным крымчанам, на которых хотят повесить якобы планирование теракта на симферопольском рынке. Трое арестованы на два месяца, четвертый отправлен под домашний арест на тот же срок.

3. Кабинет министров Украины утвердил создание 10 районов в Автономной Республике Крым в рамках административной реформы: Бахчисарайский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Курманский, Перекопский, Симферопольский, Феодосийский, Ялтинский. У Севастополя остается специальный статус города центрального подчинения. Сейчас в оккупированной россией АР Крым — 14 районов.

4. Помогавший россии оккупировать Крым Зубков назвал “катастрофической” ситуацию с водой в Крыму. “Вода для Крыма — это жизнь. Мои прогнозы оправдываются и, несмотря на обильные осадки, которые были в последние недели, они вряд ли спасут катастрофическое положение. И, я думаю, что эта истерика с коронавирусом в Крыму связана отчасти с тем, чтобы не открывать Крым, потому что вторая проблема Крыма, на сейчас, после коронавируса — это, когда включатся все гостиницы и санатории, воды физически не хватит. Если сейчас мы подойдем к Тайганскому водохранилищу, Белогорскому, то увидим абсолютный минимум воды. Да и Симферопольское водохранилище — все прекрасно видят минимумы, которые обычно бывают в августе. Сегодня мы такую ситуацию имели в мае Все потуги правительства не приводят к желаемым результатам. Природа не терпит пустоты. Если мы пресную воду забираем, то на ее место приходит соленая вода. Расчеты ученых и многомиллиардные затраты правительства не оправдываются. Мы до сих пор пользуемся только тем, что было накоплено за украинские времена в этих водохранилищах. Нам за эти пять лет везло: не было такой засухи, были дожди и мы пропетляли, но вот эта периодичность пришла, и теперь засуха”.

5. Только вчера оккупанты снова заявили, что днепровская вода Крыму не нужна, как сегодня Поклонская обратилась через Фейсбук в Генпрокуратуру Украины. Преступница, помогавшая всеми силами осуществить водную катастрофу Крыма, которая стала следствием оккупации, требует, цитата, “прекратить нарушать права миллионов простых людей, проживающих на полуострове и в Херсоне, а также издеваться над экологией и природой”. Кроме того, Поклонская требует возбудить против Порошенко уголовное дело за водный геноцид и нарушение международных прав, пактов, деклараций. В общем, снова перечислила преступления россии, возложив за них вину на Украину. Все очень предсказуемо.

6. В оккупированном россией Крыму выявили 22 новых случая коронавирусной инфекции. В Севастополе — 2. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 693 человек, в том числе 181 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 19 человек, в том числе 3 — в Севастополе.

7. Несмотря на рост количества больных коронавирусом, оккупанты с 15 июня вводят значительные послабления необъявленного “карантина” в Крыму, а с 1 июля крымские отели начнут принимать понаехавших из россии оккупантов, которым отменяют обязательную обсервацию, хотя она и так была больше для галочки и успокоения озлобленных на понаехавших крымчан.

8. Кримська резервація, 12/06/2020. З нагоди дня країни-окупанта сімферопольський путлєр’югенд за певну службу рейху нагородили “Залізними хрестами” — тобто медальками “75 років перемоги у великій вітчизняній війні”. На виставу покликали зірок “Миротворця”. Окрема цивілізація (с).

9. Кримська резервація, колишня дитяча оздоровниця Євпаторія, 12/06/2020. Індоктринація місцевого путлєр’югенду “руSSкім міром”. Дітлахів 7-й рік переробляють на рабсіян різними методами. Звичайна рашистська практика на загарбаних територіях. Путінський рейх має бути зруйнований.

10. Посмотрите, какой “праздник” устроили вчера оккупанты для наглухо отбитой понаехавшей ваты в честь “дна расии” в “исконно русском” Бахчисарае. Даже крымской вате, я уверен, было бы стыдно присутствовать на подобном вызывающем рвоту шабаше.

11. В чём коренное отличие Украины от эрэфии? Мы можем избрать любого в президенты, а затем можем дать ему пинка под зад. Ну, а в чем разница? В рашке тоже есть президент… Разница в том, что вы, рузке, сами получаете пинок под зад до выборов и после них.

12. Патриоты Украины в Крыму никуда не делись, кто бы там что ни говорил.

P.S. Завершу сегодняшний выпуск словами крымчанина, который так описал атмосферу оккупации: “До 14 года я в своем Крыму чувствовал, что я и моя семья в безопасности. Без всяких заборов и металлоискателей. Я заходил в любое государственное предприятие без проблем и решал свои вопросы за полчаса. Сейчас меня раздевают до трусов, потому что металлоискатель звенит! Сейчас уверенности в безопасности нет! Вздрагиваю от каждого звонка в дверь. Обычно друзья и родственники предупреждают о визите. Тревожно стало жить в Крыму!”.