1. “Тенденция не утешительная. Они (права человека в Крыму) продолжают ухудшаться, если говорить обобщенно. Если более конкретно, то по наблюдениям нашей организации, которая занимается непосредственно документированием всех сфер, связанных с правами человека, а также военными преступлениями, здесь мы, увы, отмечаем только усиление негативных тенденций. Начну с близкой для нас всех темы — это политзаключенные. Здесь будут более наглядными цифры, которые мы задокументировали в 2019 году: всего было "освобождено" из мест лишения свободы 12 человек, но в то же время 40 человек были незаконно лишены свободы в Крыму россией. Сейчас минимум 88 человек продолжают находиться в местах лишения свободы по незаконным делам. Мы в 2019 году видели страшные приговоры по 12 лет, по 17 лет. Мы видим, что преследование за украинские символы, за украинские флаги продолжается”. По ссылке прочтите и посмотрите интервью с главой правления Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник, которая, кроме прочего, дала советы по использованию соцсетей и мобильных телефонов в Крыму.

2. В США продолжают отменять концерты российского джазмена Игоря Бутмана из-за его поддержки военного вторжения россии в Украину и незаконного посещения оккупированного Крыма. Рашист является членом партии путина и гражданином США. Вслед за бостонским джаз-клубом RegattaBar концерт в рамках американского тура Бутмана отменил и джаз-клуб в Энн-Арбор в штате Мичиган. Зато теперь, к примеру, можно дудеть в поезде Санкт-Петербург-Севастополь — эта лохань на колесах 44 часа тащится.

3. Пока в США продолжают отменять концерты российского джазмена Игоря Бутмана из-за его незаконного посещения оккупированного Крыма, в Украине СБУ подтвердила снятие запрета на въезд в Украину Федора Добронравова, незаконно посещавшего оккупированный Крым. Ущипните меня, я сплю?

4. В новогоднем “Вечернем квартале” выступил шведский певец Dr. Alban, который ранее выступал в оккупированном Крыму. Певец сообщил, что ему был запрещен въезд в Украину, но Зеленский лично вмешался, чтобы его пропустили, несмотря на грубое нарушение наших законов. К слову, Зеленский даже лобзался с певцом в Киеве. После разразившегося скандала Dr. Alban переписал свой пост, удалив слово “оспариваемый (Крым)” и то, что ему помог попасть в Украину Зеленский. Музыкант так же добавил, что не знал, что украинцам “не нравится” то, что он выступал в Крыму после аннексии. Тем временем Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко и глава представительства президента Украины в АР Крым Антон Кориневич сообщили, что Зеленский не влиял на пропуск шведского певца Dr. Alban в Украину. А кто тогда виновен в том, что он после выступления в оккупированном Крыму попал в Киев?

5. 5 января — не повод расслабляться. В оккупированной Евпатории снова почтили дидов. Они так сильно “скорбят” по жертвам Второй мировой войны, что затеяли уже не одну (Чечня, Молдова, Грузия, Украина, Сирия и т.д.), а детей с ранних лет готовят на убой, в том числе крымских. Ну, и куда же без красных тряпок…

6. Хроники спасения русского языка от страшных бандер: на водонапорной башне “Белый бассейн”, которая является памятником архитектуры Феодосии, оккупанты повесили табличку, на которой написали, что башня построена и введена в “эксплуОтацию” в 1898 году и "бассеИн", а также написали “лица, причиняВшие вред” вместо “лица, причиняЮщие”. Жители города прокомментировали: “Позорище”, “У нас это нормально. А еще почитайте удостоверение, по которому пенсионеры ездят в маршрутках”, “Год назад в Феодосии "эКспрессо" пили молча в каждом втором кафе, и не гундели”, “Ндэ. Раньше вешали бронзовые таблички. А теперь картонку с ошибками”, “Это хорошо! Прикинь, если бы они это в бронзе выгравировали?”, “КОкая Одминистрация, тОкая и тОбличка”.

7. В евпаторийской группе ватный аноним написал: “Очень мало у нас в городе флагов россии и Крыма! Даже на ЖД и автовокзале их нет. Почему? Неужели так дорого?!”. Последовали весьма красноречивые ответы: “Должны ТАКИЕ флаги висеть (прим — далее вставлено множество флагов Украины. Сообщение собрало несколько десятков лайков)”, “На вокзалах отсутствие флагов скомпенсировано спиралью Бруно”, “Повесьте везде флаги, чтобы постоянно думали, кто вас лишил нормальной жизни”, “Если очень нужен флаг, повесьте его дома и каждый день смотрите на него”, “У меня всегда российский флаг в Крыму будет ассоциироваться с этим: вчера — ихтамнет, они местные; завтра — российские войска; послезавтра — пенсии; послепослезавтра — газ… низабудим-нипрастим. Чекист — ещё тот жук”, “А зачем они нужны???”, “А что-то изменится от количества флагов?”, “В глазах рябить начнёт, и только”, “Автор, флаг в руки и вперёд!”, “Купи себе флаг и смотри на него. Явный перегиб”, “Для тех, кому мало флагов, есть зеленка в аптеке — она при вавках в голове хорошо помогает. Пейте по пять капель три раза в день”, “Повылазили те, кого раздражает РОССИЙСКАЯ символика, аж истерика началась”, “(Ответ на предыдущее сообщение) И немало их”.

P.S. Вот мы с вами иногда шутим про то, что не хватает только вышек с автоматчиками, но совсем забываем, что россия ведет против Украины гибридную войну. Теперь вместо автоматчиков — камеры видеонаблюдения, которые устанавливают повсеместно в Крыму, а также специально обученные шестерки гэбистов, которые ездят в общественном транспорте, посещают различные собрания людей, после чего пишут доносы. Так что, можно считать, что вышки с автоматчиками уже тоже есть. Будьте бдительны!

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