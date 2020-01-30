1. Николай Семена выступил против аннексии Крыма россией. В ответ известного крымского журналиста оккупанты обвинили в “сепаратизме”. И вот, спустя несколько лет, “судимость” сняли. Посмотрите первое за последние годы интервью с Николаем, в котором он расскажет, как пережил годы преследований и стал изгоем на родной земле

2. На ежемесячную встречу гражданской инициативы “Крымская солидарность” адвокат Лиля Гемеджи принесла письмо. Оно было адресовано Лиле и пришло из СИЗО Ростова-на-Дону. Отправитель — политузник второго симферопольского “дела Хизб-ут-Тахрир” Руслан Сулейманов — в хронологическом порядке расписал весь свой распорядок дня. Он пишет, что уже привык просыпаться за некоторое время до подъема, а на утренних прогулках занимается физкультурой. После завтрака он обычно пишет письма, читает книги из тюремной библиотеки, решает задачи по математике и физике. “Отбой в 10 часов. Каждую субботу купание, не менее 15 минут. В пятницу — обход начальства”, — написал политузник, который также описал и тюремное меню: на завтрак заключенным, как правило, дают кашу и компот (или же чай). На обед — суп с мясом и горох (или картофель) с рыбой, а также кисель. На ужин — гороховая каша, картофель, овсянка или макароны. По словам Лили Гемеджи, в письме “складывается ощущение, что Руслан не в тюрьме, а на курорте. На самом деле, это не так. Например, местную еду, о которой он так много рассказывал, Руслан не ест. Потому что есть это невозможно. Питается только тем, что ему передают”. Мать Руслана слушала письмо в слезах: оба ее сына — Руслан и Эскендер — сейчас в заключении.

3. Прокуратура АРК сообщила о подозрении судье-коллаборанту по фактам преследования участников проукраинского митинга у здания Верховой Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Как удалось выяснить Крым.Реалии, речь идет о судье Алексее Козыреве, который, ведя много политически мотивированных дел, является частью репрессивного конвейера и имеет персональную страничку на Миротворце

4. В Крыму проходят очередные военно-террористические учения российских оккупантов. На этот раз ублюдки из армии любителей позорно сорванных нашивок учатся водить гусеничную технику и стрелять с нее из-за спин женщин и детей, как путин велел

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5. Очередной недобанк оккупантов накрывается медным тазом от камней с неба. Прощаемся с “Севастопольским морским банком”, который оккупанты решили присоединить к недобанку РНКБ — чтобы избежать банкротства. Из почти 70 банков, которые работали в Крыму до оккупации, сегодня у нас есть 5 недобанков с низкой социальной ответственность: РОССИЯ, РНКБ, ГЕНБАНК, ИС Банк и ЧБРР. В начале оккупации в Крым зашло около 30 российских банков (из 454), но они очень быстро свернули свою деятельность, фактически не начав её, или прекратили существование из-за введенных против них полезных санкций

6. Гоблин получил из Москвы пинка под зад и встретился со скулящим от камней с неба Зубковым, и заявил, что “власти Крыма окажут необходимое содействие, в том числе и по развитию (парков)”. Встреча прошла под камеры пропагандонов, на фоне портрета путина

7. “В Феодосии предприниматели готовятся к проведению митинга в защиту своих прав! Сегодня подана заявка на 8 февраля! Администрация Феодосии продолжает душить бизнес!”, — скулят ватники. Надо путину сказать — он не знает просто!

8. Оккупанты в Керчи построили очередной дом для ФСБшников. Пропагандонша в сюжете распинается и поет дифирамбы “красоте” дома. У пропагандонши, кроме прочего, проблемы с эстетикой и включен активный режим вылизывания задницы оккупантам

9. Понаехавший нацист Горный вопит и взывает к путину и Гоблину, чтобы те повлияли на МТС, который собрался с 30 января значительно повысить тарифы для понаехавших со своими сим-картами в Крым россиян: “Нахрена мне нужны местные операторы? Это разве не беспредел? Почему молчит Кремль и не даст МТС крепких люлей? Надеюсь, Сергей Аксенов остановит этот беспредел. Крым — это россия, а не банановая республика с местными операторами. Так недолго, что заведут сюда украинских операторов?” Главное, в Крыму нет бандеровцев и базы НАТО. А связь дорогая? Фигня! Горный не дурак. И вопит за то, за что оплачено. Да, скоро украинские операторы по всему Крыму, а не только на Севере полуострова. Ждем

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10. Севастопольская вата комментирует создание оккупантами “Казачьего войска”: “При чем тут Севастополь? У нас никогда не было ничего казачьего. Больше заняться нечем?”, “Теперь ваши дети будут ежедневно видеть опухшие от алкоголя рожи с кнутами. А как забавно они бегают: пузо мешает, подготовки нет никакой, сплошной цирк”, “Гнать их сраной метлой. Одного казачка спрашиваю: тельняшку одел — служил? Пробубнил: нет. Так и медали цепляют”.

11. Новые глубины дна: в оккупированном Севастополе провели очередной милитари шабаш, посвященный “200-летию открытия Антарктиды”. На шабаш традиционно присутствовали дети в военной форме, оккупанты и ряженые.

12. “Отряд детей, который сразу с базы попал больницу в Симферополе на Семашко-6, не доехав до "Артека", сегодня выписали”, — сообщили ватники в соцсетях. Про кеды Поклонской крымские пропагандоны пишут, а что за вирусы, какой уже месяц возят в Крым из замостья, никто не пикнул! Всего 47 детей со старта прибыли с болячками. А прошлую смену выкосило чуть ли не полностью вирусами. И тишина…

13. Оккупанты в Керчи отправили делегацию “чиновниц” в дорогих шубах к 11 старикам, которые, как отмечается, “пережили блокаду Ленинграда”. Бабы в шубах подарили нищим пенсионерам по батону в целлофановых пакетах и наскоро сделанной медальке. В издевательстве над керченскими стариками приняли участие, цитата, “председатель горсовета Мая Хужина, ее зам Лариса Щербула, начальник орготдела аппарата горсовета Диана Ушакова и депутат парламента Крыма Ирина Черненко”. Шубы и батон, батон и шубы…

P.S. Длившееся около двух недель победобесие про “блокадный хлеб” должно было закончиться бабенциями в дорогущих шубах и нищими стариками, которым подарили по батону. Иначе просто не могло быть. Россия и ее прислужники способны только плюнуть в лицо и испачкать все, к чему прикоснутся. Понимают ли они степень своей омерзительности? Думаю, нет. К тому же, в россии и на оккупированных ею территориях так принято — чем омерзительней, тем больше тебе почтения и уважения… Хотя, в спину все равно наплюют.

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