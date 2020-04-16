1. Россия продолжает “безосновательно и массово лишать права собственности граждан Украины в аннексированном Крыму, нарушая нормы международного права”. Сведения об этих “военных преступлениях” отправляют в офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге. Об этом говорится в заявлении представительства президента Украины в АРК

2. “Россия обвинила Мустафу Джемилева в уголовном преступлении, чтобы не пустить его на родину, в Крым. Швеция призывает россию прекратить незаконную оккупацию Крыма. Крымские границы не являются российскими границами”, — говорится в сообщении посольства Швеции в Украине

3. Оккупанты не выпустили на материковую Украину жительницу Крыма, которая пыталась покинуть гетто по единственному законному паспорту — украинскому. Оккупанты заявили, что она “гражданка россии”, а выезд таким лицам запрещен из-за пандемии

4. “Жителей Керчи испугали звуки стрельбы. Выстрелы были слышны начиная с 20 часов вечера и периодически продолжались почти до полуночи”, — сообщили пропагандоны и опубликовали соответствующее видео. Жители Керчи прокомментировали: “Дожились”, “Это народ начинает отстреливаться”, “Началась активная фаза борьбы с вирусом”, “Привыкайте, аборигены. Тундростан — иногда бывает”, “Как в 90-ых! Некоторые прогнозируют на осень!”, “Пора привыкать к таким звукам, скоро это станет нормой?!”, “Тоже слышал отчётливо”, “Шо, опять немцы в городе?”, “А не надо было без маски ходить”, “По звуку — АК”, “Стрельба началась в 23-25 с автоматических выстрелов по 7-10 несколько раз, район ул. Чкалова. Закончилась через 25 минут отстрелом как минимум 1 рожка — 30 патронов. Судя по удаленности, район расположения Росгвардии — у мечети. Отсюда и отсутствие какой-либо информации: пьяные росгвардейцы развлекались так. А живу я рядом. С автоматом АК-74 (их было у меня 4 за службу) знаком не понаслышке”

5. Первые два фото — Симферопольское водохранилище. Третье и четвертое — Партизанское водохранилище. Уровень, если сравнивать с тем, который был неделю назад, упал примерно на 80 см. Свято наближається

6. Севастополь полностью закрыли на въезд и выезд из-за коронавируса. Попасть в город или выехать из него теперь можно только по пропуску. Вчера в городе подтвержден новый заразившийся COVID-19, который притащил заразу из Москвы. Количество оглашенных оккупантами заболевших увеличилось до восьми

7. Оккупанты в Крыму сообщили о двух новых случая заражения COVID-19. Ялта в лидерах. Один из заболевших — крымчанин, который ранее находился в Москве на лечении. Второй случай — понаехавшая в Крым москвичка. А вот понаехавшие вместе с ней родственники, а это шесть человек, от обсервации отказались. Всего в Крыму 42 больных, в том числе 8 человек в Севастополе

8. Под медицинским наблюдением из-за угрозы коронавируса в Крыму находятся 2182 человека, из которых в стационарах — 62 человека, в обсерваторах — 164 человека, в том числе 124 — в заблокированной Росгвардией больнице Армянска. В Севастополе под медицинским наблюдением находятся 1312 человек, 64 из которых — госпитализированы. Всем этим людям тесты на COVID-19 НЕ делают

9. Аксенов цинично заявил, что каждый день проходит тестирование на коронавирус. Эта тварь не понимает, что подобные заявления — плевок в лицо всем крымчанам, которым тесты на коронавирус не делают даже при симптомах или после контакта с выявленными больными. Ранее Гоблину тесты делали раз в неделю, но, видимо, играет жим-жим, поэтому перешел на ежедневные проверки

10. Оккупанты в Крыму опубликовали очередной список ограничений в рамках “выходных дней от путина”, которые вступили в силу сегодня — вместе с новыми штрафами. Нельзя практически ничего

11. Полицаи останавливают и проверяют документы и справки у каждого водителя и транспортного средства в Керчи. Рядом дежурят автоматчики. Автоматчики КАНИКУЛ? Кто не на каникулах — расстрел?

12. Севастопольские ватники, сидя по домам, ударились в воспоминания после вопроса понаехавшей: “Местные, подскажите, а почем у вас гривна/доллар была в 14 году? И какая в Севастополе была средняя зарплата продавца в магазине, среднего менеджера по продажам, начальника отдела в банке?”, “В долларах плюс/минус то же самое, как теперь”, “А вы с какой целью интересуетесь? Курс был 8 грн за доллар, з/п у клерка на бумажной работе за 8-часовой рабочий день в офисе — 4000 грн/мес на руки, т.е. 500 долларов. Это было ровно до 16 марта”, “Я как медработник получал 150 уе по курсу до перехода в рф. Помню, как все мы, глупцы, радовались, что в рф нам будут 500 баксов платить. Об одном только забыли упомянуть, что и еда в 3 раза в цене скаканёт, и всё остальное. В итоге те же яйца, только в профиль. Только ещё похлеще стало с работой”, “Помнится, сам я работал в тяжелые времена: грузчик в мебельном — доставка мебели. 900 грн в месяц. Плюс левак от силы 10 грн в день, но в среднем 5-7. Перекрывал крыши рубероидом, сезонная работа, 1200 грн в месяц. И это хорошие зп, так сказать, по знакомству. Ибо грузчики получали и 500-600 грн. ЗП 2000 грн считалась выше среднего, и на нее можно было прожить”, “Что ж вы не поступаете по-умному и не бежите в благополучную Украину??? Лично я ничему не радовался, кроме как самому факту перехода. Никаких преференций не ждал”, “(Понаехавшее) А как люди жили на Украине, я знаю — хреново. Хотя не берусь утверждать, что хуже, чем сейчас”, “Да нормально жили, но, конечно, хотелось лучше. Был свой бардак, но не было беспредела. Дека, кому вы лечите про среднюю зарплату? Приват на Малашке после сезона в диких очередях после каждого сезона от физиков (ЧПшников) на депозиты принимал миллионы грн. Наверно, от минималки накапливали)))”

13. Все тот же севастопольский ватофорум продолжает вспоминать: “При Украине официальные зарплаты — это не показатель, как пытается преподнести Дека. Поэтому сама медицина была дешевой, потому что матпомощь приветствовалась (прим — сейчас тоже, но в бОльших размерах). По размеру — ты получал СВОЕВРЕМЕННУЮ медпомощь, а не стоял в очередях со всеми. И врачи не стали получать больше, они стали охреневать от количества бумажек, а не от зарплаты”

14. Нагадую, сьогодні 2222-ий день каменепаду в Криму.

P.S. Оккупанты заявили о задержании в Крыму двух участников “украинской ДРГ”, в которую входила “российская военнослужащая, подозреваемая в выдаче гостайны”. Сообщается, что “россиянке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а гражданин Украины заключен под стражу”. Оккупанты заявили, что задержанные планировали теракты в Крыму по заказу ГУР МО Украины. И даже видео от ФСБ Пикчерз состряпали. В этой истории не хватает пилы, шлепок и “визитки Яроша”… Карантин — карантином, а пополнение обменного фонда — по расписанию