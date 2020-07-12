Новости Крымнаша. Вслед за Путиным решили обнулить и Крым

КРИМський банд*рівець Суспільство 05:08, 12.07.2020

1. Сегодня в 13:22 в районе Свободы (Симферополь) по феодосийской трассе в город прошла колонна военной техники оккупантов в количестве 84 машин. Из них: 43 БТРа с орудием на броне и солдатами внутри, машина командования, 3 бронированные машины связи, 4 санитарные машины, 8 бензовозов, 2 цистерны с водой, 10 машин с солдатами, остальные машины шли тяжело груженые и были зачехлены. На 4-х БТРах были морские георгиевские флаги с эмблемой созданной россией на востоке Украины террористической организацией “ДНР”. Все это сопровождалось ВАИ с мигалками и громкоговорителем. Возможно, это техника с Донбасса, типа с храшданской войны возвращаются. Или только туда на ротацию…

2. “У меня двое сидят! И третьего взяли еще! Я что должен делать, молчать? Пусть (Аксенов) выйдет и мне лично в лицо скажет!”, “Эта трагедия каждый день идет над нами! Каждый день над нашими детьми, над нашими внуками идет! Это нужно как-то остановить! Мировое сообщество промолчало, проглотило 44-ый год! Это возвращается! Пусть откроют свои глаза и посмотрят, что творят с народом!” — посмотрите, как два дня подряд ветераны крымскотатарского национального движения и родители политзаключенных требовали встречи с Гоблином и извинений от коллаборанта за то, что назвал крымских татар “экстремистами и террористами”, а всем несогласным посоветовал покинуть Крым. Встреча не состоялась, но активисты не намерены складывать руки.

3. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит поступать абитуриентам из оккупированных россией Крыма и ОРДЛО в украинские ВУЗы без обязательной сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО).

4. Евпатория держалась долго. Пока не посадили Филонова за то, шо дерзкий и красивый такой. Теперь тоже помойка, как и весь Крым: “Гуляем по Евпатории и ужасает, что город превращается в помойку! На набережной все урны переполнены мусором, этот мусор ветром разносит по улице! Короче, кошмар!!!”, “Утешили. А мы думали, это только Керчь — помойка”, “Увы, непонятно, что происходит, ведь Евпатория была в Крыму самым чистым городом. А сейчас не только завалена мусором, так еще и в развалинах, с непонятной застройкой, которая, увы, не украшает город”.

5. Посмотрите на ход строительства “ротенбергии” в Артеке на месте вырубленных краснокнижных деревьев, старого мусульманского кладбища и отжатого у жителей Гурзуфа пляжа Гуровские камни. Никакие митинги и взывания ватников к путину не помогли остановить варварство.

6. Гора Клементьева (Коктебель) — особо охраняемая природная территория Украины. Трудно представить, что совсем недавно мы здесь гуляли вдоль кустов шиповника и боярышника, фотографировали сон-траву и узколистные алые пионы. Гору изуродовали до неузнаваемости. Особенно пострадал Коклюк.

7. Понаехало рашистов столько, что их дети уже в школы не вмещаются. В ялтинской группе понаехавшая пожаловалась, что их ребенка не берут ни в одну школу из-за нехватки мест и отсутствия регистрации в Крыму. Спросила у жителей города, кому надо заплатить, чтобы попасть в школу? Среди множества крайне негативных ответов в основном были такие: “Ялта не резиновая вам, чего вы все сюда прётесь, извините за выражение?”, “Сейчас в Ялту приехало такое количество человек, что в нашей школе из классов вытаскивали все шкафы, чтобы добавить парты. Это тоже ненормально”.

8. Только ни в коем случае не подумайте, что оккупанты на летних каникулах перестали одебиливать детей и готовить из них боевиков и террористов. Нет, подготовка идет полным ходом, не сбавляя темпы.

9. Оккупанты заявили, что Крым в этом году побьет рекорд по числу туристов, которых уже через неделю некуда будет селить. Русни, как для времен пандемии, действительно, много понаехало, но пока ни о каком буме речь не идет. И почти вся русня из серии — одна мороженка на троих.

10. Молния! В Ялте замечены богатые туристы, ужинающие в шикарном ресторане: дорогие блюда, выдержанные марочные напитки и вот это вот все…

11. Ялта — прекрасный город определившихся людей. Оплот украинского буржуазного национализма! Автор этого поста оттуда же: “Сомневаются лишь не совсем, как бы помягче сказать, далекие люди. А отрицающим очевидное и сочувствующим рф достаточно посмотреть на свой аккаунт в FB, где черным по белому указана их геолокация: Crimea, Ukraine. Но ничего, переживем и это, ведь в скором времени и они придут к тому, что Крым — это Украина, т.к. сначала это отрицание, потом гнев, далее торг, депрессия и, наконец, принятие. А пока государство-оккупант — рф — по прихоти обнуляющегося Вольдемара пукина в ущерб всем настоящим (не крымским) своим гражданам, вопреки здравому смыслу, ведь никакой пользы захват Крыма простым гражданам рф не принес (олигархи от Лукойла и Роснефти как имели земли и виллы на берегу до захвата, так и имеют после оккупации, а вот простому люду стало практически невозможно поехать на отдых в “росийский” Крым, дешевле в Испанию), незаконно удерживает часть территории Украины, согласно нормам международного права, несет полную ответственность за ее содержание, вплоть до полного освобождения. Так что всем проживающим в Крыму потцриотам рф водичку до деоккупации нужно просить в Москве".

12. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 24 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 9. Основным источником завоза заразы остаются понаехавшие россияне. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1122 человек, в том числе 267 в Севастополе. Умерли 37 человек, в том числе 5 — в Севастополе.

P.S. Я часто читаю посты, в которых люди описывают свою тоску по Крыму. Вы не поверите, но и жители Крыма тоже тоскуют по тому полуострову, которого больше нет. Некоторые изменения уже необратимы, что-то еще можно спасти. Если перечислить все то, что уже уничтожено оккупантами в Крыму, то список будет длинным. Похоже, вслед за путиным решили обнулить и Крым, причем под нож. Но если обнуляция путина в историческом контексте вполне решаема, то тоска по тому Крыму, которого больше нет, не пройдет никогда…

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