1. ВЕСЬ КРЫМ СНОВА НАКРЫЛ МАСШТАБНЫЙ БЛЭКАУТ. Свет исчез около 15:00. Пропала мобильная связь, встали троллейбусы, трамваи, отключились светофоры, на дорогах образовались гигантские пробки. Через полтора часа было частично восстановлено энергоснабжение. Но треть Севастополя и другие района Крыма по-прежнему сидели без света. Оккупанты говорят, что энергомост сдох: “На подстанции "Тамань" из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий. Весь Крым остался без света. В течение трех часов энергоснабжение будет восстановлено. Просим соблюдать спокойствие #Крым #Россия”, — написал Гоблин в Фейсбуке.

2. Свет в Севастополе помигал и пропал. И хорошо. Раньше домой с работы отпустили. Смешно смотреть на рожи понаехов. Они удивленно смотрели на портреты путина. Надо на колени встать, наверное, и челобитную написать… Жалко, что энергохвост в Крыму не отпал вчера на день мразии. Было бы эпичнее. Но сегодня тоже ничего. Почаще бы такие воспитательные моменты проходили. Отрезвляет многих россиянчиков, понаехавших на “ПМЖ”. Мразияне, туристический сезон открыт! Прихватите примусы, фонарики и батарейки. А еще воды наберите с собой. Где-то есть олл-инклюзив, а у нас олл-дизейблд…

3. У полудохлой крымской ящерицы опять отпал энергохвост. В Керчи свет частично дали через час. Но некоторые части города пока в ожидании. Скачки по вольтметру от 165 до 250В. Хотя скачки напряжения тут постоянные. Многие ставят защиту, а то все сгорит.

4. Канатная дорога на Ай-Петри. Люди зависли в кабине на самом верху. Проезжал мимо зоопарка “Сказка” в Ялте. Похоже, там тоже народ видом наслаждался в верхних кабинках колеса обозрения.

5. В Севастополе эфир умер. На 107.0 FM шпарит радио “Шлягер” с одесской рекламой и украинскими хитами. Ловит в центре везде!

6. В Севастополе нет мобильной связи. Электричество в некоторых районах начало появляться. Загудели генераторы. Закрылись банки. Опять бандеровцы лютуют? На кривизну земли тут, конечно, съехать не получится.

7. В Ялте блэкаут. МТС лежит, Волна пока работает. В некоторых районах пропала вода. Из-за заглохших траликов в центре дикая пробка. Самые сообразительные генераторы далеко не убирали. Превед, с Дном Расии вас, турысты.

8. Кто не продал генератор, тот молодец.

9. 2 часа 45 минут не было света и мобильной связи в Алуште. Сезон отключения электроэнергии стартовал! Добавлю, что проблемы с электричеством начались ещё ночью. Прочтите сообщения из Ялты.

10. Со светом пропадает вода и связь. Кое-где и газа на заправках нет. Хоть и хвост тут не при чем — больше мост Мини-апокалипсис удался. Крымчане как-то даже рады. Говорят, ДРГУ с ножовкой таки доплыли и отпилили энергомост. Ну и прочее такое. Ёрничают над великой росией в ее же праздник — “ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ В Ж*ПЕ”.

11. Рашист из Москвы отреагировал на стоны крымских ватников в соцсетях, ожидавших телевизионную версию россии: “Предателей никто не любит. Выгнать крысчан на севера и дать нам, россиянам, жить в Крыму. Мы это заслужили. А то суки ещё вопросы задают. Бензин им дорогой. Трамваи старые. Молчите. Я что зря из-за вас эти санкции терплю?”.

12. Посмотрите, как Армянск живет без Северо-Крымского канала. Ватники считают, что все зависит от Украины, и жалуются, что жизнь в городе умирает.

13. В Судакском районе оккупанты ввели летний график подачи воды — сутки через трое. Ватники возмущены. Добро пожаловать, туристы.

14. Какие хозяева, такие и гости: “Немецкий политик, посещавший Крым, сядет в тюрьму за мошенничество” http://news.allcrimea.net/news/2018/6/12/nemetskii-politik-poseshavshii-krym-syadet-v-tjurmu-za-moshennichestvo-104431/

15. Жители Карасубазара (Белогорска) сообщают, что военные вертолеты оккупантов над их домами летают чаще, чем ходят автобусы.

16. Взрыдавшая Татьяна понаехала к нам из города Королев… Ее поманил пушкинский Фиолент, а там ее родная россиюшка уже все испоганила. Странные люди — возмущаются тем, что сами и сделали с Крымом.

17. Ялта. Исчерпывающе: “А вот этот гражданин выкапывает зеленые насаждения средь бела дня в сквере им. Васильева. На замечания и возмущения прохожих отвечает весьма оригинально: Не любите вы, ялтинцы, русских”.

18. В Симферополе очередное убийство деревьев. В многострадальном центре спилили краснолистные сливы — сливы Писсарди.

19. Жемчужина в гавани умерла: “Вчера была в Ялте. Первый раз за три года. Грязище, ларьки, шалманы, просто катастрофа. К морпорту и дальше лучше не ходить — трущобы во всех смыслах — вонь разлагающегося мусора и грязь. По возвращении Симферополь показался идеально чистым. За три года Ялту изуродовали(((((”.

20. Ватостопольцы оценивают раисские стандарты благоустройства: “Ужасные золотые деревья увидела на Восставших сегодня и дар речи потеряла. Шок”, “Пошлятина и безвкусица — это то, что приезжие, находящиеся при власти, навязывают благородной архитектурой города”, “Пи….ы, больше слов нет. Жидовско-фашистский режим создали, с частными полицаями и судьями с одной стороны и джамшутами-исполнителями с другой. Теперь понятно, для чего завезли столько рабочих. Город ведь не их — им пофиг, что разрушать. Одной рукой всё воруют и отмазываются, другой — уничтожают город, деревья, людей и называют благом. Смахивает на "Окончательное решение" по зачистке города”.

21. Севастопольские ваторылые нашли пользу от Украины: “Пришла в голову печальная мысль: выходит, что была незначительная польза и от укрооккупации — москвичи в тот период вели себя тут "как в гостях" и казались очень милыми и родными. А теперь — снова, как всегда. Ну и отношение к ним возвращается такое же, как по всей стране”.

22. На ватофоруме ватники выстраиваются в очереди за украинскими паспортами, а также пишут, что на материке полно студентов из Крыма, которые сдают экзамены для поступления в украинские вузы.

23. Как и обещали, к середине июня в Коктебеле туристов резко добавилось. При желании 2-3 десятка можно насчитать.

И посмотрите на пляжи Рыбачьего

и Берегового.

Больше фотографий с комментариями крымчан смотрите по ссылке https://ru.krymr.com/a/29287827.html

24. В Севастополе до оккупации День Независимости Украины был одним из самых незаметных праздников. Не радовались местные ватопитеки и сепаратисты нашей независимости. Теперь так же с “днем россии”. Вчера человек 10 спросили меня, почему выходной? Мстительный, больной и вечно недовольный город.

25. Ватница, член избиркома на т.н. “референдуме”, проговорилась, что никогда не была гражданкой Украины. Так что действо это и гражданами россии проводилось. И совсем не новость.

P.S. Все, за что берётся россия, обречено на провал. Будь то энергомост с продолжающимися блэкаутами; будь то аэропорт с сокращением количества рейсов, которые выполняются только в россию; будь то мост, после запуска которого ни цены не упали, ни туристы не повалили; будь то бурение новых скважин с ускорением засоления почв. И так во всём! В любой сфере! Только громкий пшик в телевизоре и лапша на уши секты свидетелей вставания с колен!